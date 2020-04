Mendia pedirá que miembros del Gobierno Vasco "rebajen el tono de las críticas" al Ejecutivo central

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, realizará este martes un llamamiento a que algunos miembros del Gobierno Vasco "rebajen el tono de las críticas no justificadas a la actuación del Gobierno de España".

Mendia, ha convocado para este martes, día 14, una reunión de la Comisión Ejecutiva permanente de los Socialistas Vascos, junto con los tres consejeros socialistas del Gobierno Vasco, con el objetivo de analizar la situación provocada por la crisis del Covid-19, el trabajo ante la misma y las medidas que deberán adoptarse en el futuro desde distintos ámbitos.

Según ha informado la formación socialista, la cita, que tendrá lugar por medios telemáticos, se produce el mismo día de la vuelta al trabajo de miles de personas en Euskadi, pero "todavía con una situación sanitaria de una gravedad extraordinaria, en la que evitar los contagios debe ser una prioridad".

Mendia expresará a la dirección de los socialistas vascos su plena confianza en los profesionales de Osakidetza, y en todos aquellos (ertzainas, policías locales, personal de limpieza, trabajadores del transporte, autónomos, propietarios y empleados de las tiendas, supermercados, farmacias) que en el desempeño de sus funciones y "con notable esfuerzo y sacrificio, están contribuyendo a contener la pandemia".

"Es necesario, además, que trabajemos en planes, como ya se está haciendo desde las instituciones, en un escenario de atención a las personas que más lo necesitan, que se van a ver perjudicadas por la situación económica derivada del parón económico. Habrá que tomar medidas presupuestarias, de endeudamiento, de consecución de recursos extraordinarios. Y hay que trabajar, además, en un escenario de revisión de todo nuestro sistema de cuidados a los mayores para optar por un modelo de atención más humano y seguro, apoyado en las nuevas tecnologías, y en reforzar un sistema sanitario que ha demostrado ser una prioridad", ha explicado.

Asimismo, Mendia también hará un llamamiento a que algunos miembros del Gobierno Vasco "rebajen el tono de las críticas no justificadas a la actuación del Gobierno de España".

A su juicio, es necesaria la colaboración extrema, dar prioridad a una labor eficaz y eficiente, y no "el reproche de brocha gorda, reiterado, basado en interpretaciones que relacionan el estado de alarma con un 155 encubierto, que consideran un disparate la suspensión de las actividades económicas no esenciales, que tachan de especulación el plan para repartir mascarillas, acusando al Gobierno de España de obstaculizar el suministro o calificando de no admisible la situación creada por la gestión del Presidente Sánchez".

"Es obvio que estas consideraciones no han sido consensuadas en el Consejo de Gobierno y que los consejeros socialistas no comparten este tono y que igual de razonable es pedir el consenso entre gobiernos que en el seno del mismo", ha señalado.

Para la secretaria general, éstas y otras consideraciones "son incompatibles" con el esfuerzo que está desarrollado una inmensa mayoría de la población, y con el sacrificio de las familias que han perdido a un ser querido, que ni siquiera han podido tener un duelo y un funeral como hubieran deseado, o que esperan con incertidumbre la recuperación de alguno de sus miembros bien en sus domicilios, bien en algún centro sanitario.

"Vaya por delante la solidaridad con todos ellos y el deseo de una pronta recuperación de los enfermos. Entretanto, la sociedad vasca confía en que hagamos, desde todos los lugares en los que tenemos responsabilidad, desde la Unión Europa hasta el más pequeño de los ayuntamientos, lo que nos corresponde, trabajar de forma coordinada con todos los medios a nuestro alcance. Por eso no se entiende tampoco la actitud de la derecha española poniendo palos en las ruedas de ese esfuerzo. Ellos verán, la ciudadanía juzgará", ha señalado.

La reunión de Comisión Ejecutiva permanente, tendrá lugar mañana martes 14 a las 12.30 horas. Han confirmado su participación el secretario de Organización del PSE-EE, Miguel Ángel Morales; la Ssecretaria de Política Institucional, Begoña Gil; los secretarios generales de los tres territorios, Mikel Torres, Eneko Andueza y Cristina González; el portavoz parlamentario, José Antonio Pastor; los consejeros del Gobierno Vasco Iñaki Arriola, Sonia Pérez y María Jesús San José; y el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso.