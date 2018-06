Mendia lamenta que el nacionalismo sucumba a la tentación de cadenetas soberanistas y desempolve derechos que no existen

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha lamentado que el nacionalismo "sucumba a la tentación de cadenetas soberanistas" y desempolve derechos "que no existen", al tiempo que le ha reprochado que en pleno siglo XXI apele a "un pueblo, una identidad y una lengua única", y quiera distinguir entre "ciudadanía y nacionalidad".

Idoia Mendia ha participado esta tarde en la presentación en Bilbao del nuevo libro de Ramón Jáuregui, 'Memoria de Euskadi. El relato de la Paz', que recoge los artículos del europarlamentario vasco referidos a Euskadi.

En su intervención, ha asegurado que los socialistas son la "garantía de la pluralidad de la sociedad vasca, frente la visión uniformizadora del nacionalismo" y ha señalado que grandes retos de la humanidad como el hambre, la ecología o el desarrollo tecnológico deberán ser atendidos desde los grandes espacios supranacionales.

"Es aquí donde el socialismo debe dar la respuesta que espera la ciudadanía. No nos vale quedarnos en los reproches. Lo que nos vale, lo que más puede valer a nuestra sociedad, es que sigamos siendo capaces de ser la garantía de esa pluralidad que hay en nuestras calles. La construcción de ese 'nosotros' conformado por personas libres y con derechos sujetos a un orden democrático de convivencia", ha afirmado Mendia.

En este punto, ha advertido de que hay una "corriente de fondo" que recorre todas las páginas del libro de Jáuregui: "una defensa insistente de la pluralidad, del reconocimiento del otro y del acuerdo y el pacto como basamento sobre el que construir una sociedad mejor". "Esa corriente de fondo, ese ánimo que empuja este libro, es el que se abre camino de nuevo en Euskadi y en España", ha explicado la líder de los socialistas vascos.

"Surgen dudas cada vez que el nacionalismo sucumbe a la tentación de fotos llamativas, cadenetas soberanistas, y apelaciones a derechos que no existen, cuando el nacionalismo desempolva su viejo testamento y apela al pueblo único, la identidad única, la lengua única, la distinción entre ciudadanía y nacionalidad", ha manifestado.

En este sentido, ha considerado "preocupante" que lo vuelvan a hacer "en pleno siglo XXI", para defender a continuación la participación del PSE-EE tanto en el Gobierno Vasco como en el resto de instituciones, precisamente, para "preservar esa visión de la acción política orientada hacia las verdaderas demandas ciudadanas".

Respecto al desarrollo de los trabajos de reforma del Estatuto, Idoia Mendia también ha reprochado a los nacionalistas que hayan elegido "sumar mayorías en lugar de sumar consensos", en referencia a los acuerdos alcanzados entre PNV y EH Bildu en esta fase previa de la tramitación, y ha destacado que el PSE-EE sigue centrado en ensanchar derechos y buscar puntos de encuentro.

"Cada uno elige su camino, y se explicará cuando toque. El socialismo eligió el pacto de convivencia entre todos los territorios de España, que tan bien conoce Ramón, para gestionar la pluralidad, garantizar la solidaridad, e integrar la singularidad. Una propuesta federal. Porque federalismo, como se cuenta en este libro, es unión, lealtad, libertad, autonomía en cooperación", ha apuntado.

PATXI LÓPEZ

El secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, por su parte, se ha referido en este acto a la necesidad de abordar el debate sobre el autogobierno sin situarlo como un enfrentamiento con una entidad exterior.

"Para el nacionalismo éste es un debate fundamentalmente de cantidades, de cuánto poder arrancamos a la Administración central, una especie de camino de construcción nacional arrancando una y otra vez un nuevo trozo de poder político, hasta lograr una soberanía completa. Así no vamos a ninguna parte. Me parece que sería más productivo redefinir el debate del autogobierno mirando hacia dentro, hacia nosotros mismos y no enfrentándonos a otros", ha explicado.

Según el exlehendakari, es necesario "definir un punto de encuentro en el que podamos acordar entre diferentes el marco de convivencia y las reglas del juego con las que vamos a desarrollarnos como país y como sociedad y pensar en el autogobierno como garantía de utilidad interna, como garantía de identidades diferentes que conviven en igualdad política. Autogobierno como instrumento de igualdad y justicia social. Autogobierno para la convivencia ese debiera ser el objetivo".