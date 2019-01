Mendia pregunta "a dónde se quiere llevar" la Ponencia de Memoria, si la IA no es capaz de decir que "matar fue injusto"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha emplazado al resto de grupos que están presentes en la Ponencia de Memoria y Convivencia, --PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos--, a que contesten "a dónde se quiere llevar" este foro parlamentario, si EH Bildu no es capaz de decir que "matar fue injusto".

Tras considerar que la izquierda abertzale acabará reconociéndolo en el futuro, ha apuntado que, de momento, parece que no lo va a hacer, y ha llamado a mantener el 'suelo ético' suscrito en 2012 por 73 de los 75 parlamentarios, en el que se habla de que "nunca se debió matar ni asesinar ni extorsionar ni secuestrar ni perseguir a nadie, ni por una cuestión política, ni por una razón de Estado".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Mendia ha señalado que el PSE-EE "no busca ninguna puerta de salida" en la Ponencia de Memoria y Convivencia, como ha asegurado EH Bildu, y ha recordado que en diciembre planteó una reflexión "muy sencilla de entender", a la que todavía los grupos no le han contestado.

Por ello, ha instado a que se responda a si tiene sentido "renunciar a esa mayoría tan amplia" que se logró en la Cámara vasca en 2012, que sumó al PNV, PP, PSE-EE, IU y "el Aralar de Aintzane Ezenarro", si no se puede "atraer a quien todavía no ha dicho que matar fue injusto".

"¿Qué sentido tiene?, ¿para qué renunciar a aquello que conseguimos, si no vamos a incorporar a nadie más?. Porque, de lo que se trata en esta ponencia es de ampliar los consensos. Si no vamos a ampliar los consensos, tenemos que plantearnos qué queremos de la ponencia en ese aspecto concreto de unas bases éticas mínimas", ha reiterado.

La líder de los socialistas vascos ha destacado que hace seis años, "habiendo pasado todo lo que se ha pasado en este país como consecuencia de la violencia", el Parlamento Vasco "fue capaz alcanzar un acuerdo de mínimos sobre las bases éticas" para lograr la convivencia, y que subrayaba que "nunca se debió matar ni asesinar ni extorsionar ni secuestrar".

"¿A dónde queremos llevar la ponencia, si en algo tan sencillo como eso todos los que nos sentamos ahí no pensamos lo mismo?. Es una reflexión, todavía no me han contestado", ha dicho.

INCORPORACIÓN DE LA IA

Idoia Mendia ha asegurado que su pretensión es que la izquierda abertzale se incorpore a ese acuerdo, aunque es "consciente de sus dificultades". En esta línea, ha mostrado su convicción de que, "de la misma manera que ETA acabó bajando la persiana" después de siete años desde que anunciara que dejaba de matar, la izquierda abertzale "acabará reconociendo la injusticia del daño causado en este país". "Pero, de momento, parece que no. Pues oiga, ¿vamos a renunciar al gran acuerdo?, ¿para qué, si no se van a incorporar?", ha apuntado.

Por ello, ha considerado que, "si no se van a ampliar los consensos respecto a lo conseguido en el año 2012, si no se van a incorporar otros grupos políticos diferentes", no entiende "qué sentido tiene rebajar, cambiar unas mayorías por otras, y un texto por otro". "Porque no vamos a ganar, vamos a perder", ha advertido.

En todo caso, ha asegurado que la ponencia, pese a no conseguir este objetivo, "ha sido útil, porque ha conseguido que se cree un clima suficiente para fraguar acuerdos" en otras cuestiones relacionadas con la memoria, la convivencia, las víctimas o los presos.