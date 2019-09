Mendia reivindica un Gobierno de Sánchez y critica a los que olvidaron su compromiso de cerrar "el paso a las cavernas"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia ha reivindicado este viernes un Gobierno de Pedro Sánchez porque ha demostrado su "compromiso con esta tierra, con el progreso y la convivencia", y ha criticado a los electos que olvidaron su promesa de cerrar "el paso a la cavernas". Además, ha advertido de que el PSE-EE "nunca se subirá a ningún tren que vaya a descarrilar y lleve al barranco" al Estatuto de Gernika.

Durante su intervención en el pleno de política general del Parlamento vasco, Mendia ha abogado por hablar, en lo que queda de legislatura, de lo que se puede conseguir "entre todos, mirando a la ciudadanía, no a las urnas". "Las elecciones no pueden ser una excusa para no hacer nada", ha asegurado.

La líder de los socialistas vascos ha aludido al contexto internacional "lleno de riesgos e incertidumbres, que han sembrado líderes temerarios aupados al poder desde el discurso del miedo y la exclusión del diferente, y de la exaltación de lo propio como algo superior a todo lo demás", poniendo en "claro peligro la convivencia, la economía y los pilares del sistema de bienestar".

Tras señalar que "lamentablemente" hay que acostumbrarse "a un entorno tan peligroso", ha considerado que Euskadi "necesita aliados en el resto de Europa y en el resto de España, donde se ha expandido el virus sectario".

"A los vascos nos concierne España, somos parte de España, y los socialistas queremos que los vascos contribuyamos activamente a reforzar un proyecto integrador. Así entendemos que se pronunció la ciudadanía en las elecciones de abril, con una clara apuesta para ser el muro de contención de la involución", ha indicado.

Idoia Mendia ha recordado que "estaban en riesgo" los derechos, libertades y autogobierno, y ha recordado que el Gobierno Sánchez "en un año había dado la vuelta a un país que parecía condenado a la resignación".

VUELTA A LAS URNAS

Según ha dicho, las derechas y los independentismos "bloquearon esa vía al rechazar los Presupuestos y hubo que convocar elecciones". "En Euskadi se votó con nitidez a los partidos que se comprometieron a cerrar el paso a quienes nos querían devolver a las cavernas. Parece que la mayoría de electos olvidó lo que dijeron en campaña. Por eso volvemos a las urnas", ha subrayado.

Ante ello, ha asegurado que el PSE-EE "volverá a reivindicar lo que más le conviene a Euskadi, un Gobierno liderado por Pedro Sánchez". Dirigiéndose al Lehendakari, le ha dicho que sabe, igual que toda la Cámara, que Sánchez "se ha comprometido con esta tierra, con el progreso y con la convivencia". "No hay una amenaza recentralizadora del Estado. La hay de algunos y no precisamente los socialistas", ha añadido.

AUTOGOBIERNO

En referencia a la reforma del Estatuto, Mendia ha afirmado que su partido se ha implicado siempre en conseguir acuerdos y lo seguirá haciendo, pero ha apuntado que "cada intento por excluir a una parte de la sociedad, su forma de sentirse, ha fracasado".

"Y todos los intentos por incluir a toda la sociedad, sin que nadie renuncie a sus sentimientos, han sido un éxito. Fracasaron Estella 1 y Estella 2, y acertaron Gernika 1 y Gernika 2, los pactos integradores de los años 30 y los de los 70. Cualquier cosa que quiera reemplazar la experiencia de mayor éxito de nuestra historia, deberá sostenerse sobre la pluralidad y la legalidad", ha advertido.

Asimismo, ha manifestado que "cualquier intento de romper lo que tanto ha costado coser, cualquier idea de categoría ciudadana en función del sentimiento, estará abocado a un nuevo fracaso y frustración". "Los socialistas no participaremos de ninguna forma en ningún experimento que vaya en esa dirección. Pero nos volcaremos en contar con mejores instrumentos para afrontar los retos que tenemos por delante", ha apuntado.

La dirigente socialista ha recordado que en dos meses se recibirá el texto articulado encargado al grupo de expertos y cada partido "tendrá que adoptar una posición política". "Cada cual deberá decidir si se agarra a lo que acordó en mayo del año pasado --cuando PNV y EH Bildu consensuaron las bases de nuevo estatus-- o se aproxima a lo que nos piden los vascos, que sepamos usar nuestro autogobierno para blindar los derechos sociales, preservar la pluralidad y garantizar la convivencia", ha dicho.

Por ello, ha señalado que, si se hace "este viaje, que sea para lograr algo mejor, más integrador y más progresista". "Los socialistas no vamos a subirnos a ningún tren que vaya a descarrilar y que se lleve por el barranco todo lo que hemos logrado. Usted ha vuelto a traer aquí su propuesta y la de su partido, la del Concierto Político y sabe que no es la nuestra", ha añadido.

Idoia Mendia, que ha defendido una reforma constitucional, ha pedido a Iñigo Urkullu que se "olvide del modelo confederal" y una "fuerzas para mejorar el sistema actual". En este sentido, ha subrayado que su formación ha sido "protagonista del nacimiento del Estatuto", que el 25 de octubre cumplirá 40 años, y de su "rescate", cuando hace dos décadas los nacionalistas lo dieron "por muerto".

VIOLENCIA

Mendia ha recordado que su partido se ha comprometido a elaborar una Ley Vasca de Memoria Histórica que quiere que se "remate" en esta legislatura, y ha lamentado que "otros gobiernos autonómicos recién surgidos se han apresurado a colocar una nueva y pesada losa sobre quienes fueron fusilados, perseguidos y esclavizados durante el franquismo".

"Hay que cerrar con memoria democrática la herida en la que siguen hurgando quienes desprecian a estas víctimas. En esto los socialistas somos claros e igualmente exigentes Con todos los totalitarismos. Hay que saber la verdad y hay que deslegitimar cualquier razón que en algún momento alguien haya esgrimido para matar, secuestrar, marginar, torturar y perseguir a otro ser humano, sin excepciones", ha indicado.

En este línea, ha recordado que "Franco acabó, ETA acabó", pero "todavía hay quienes excusan a Franco y quienes excusan a ETA". "Los socialistas repudiamos el franquismo y el terrorismo, y no podemos admitir que haya quienes todavía en esta Cámara relativicen una sola forma de vulneración de derechos y de ataque a nuestras libertades", ha añadido, en alusión a la izquierda abertzale.

Tras considerar que se ha avanzado "en muchas cosas" en la ponencia de Memoria y Convivencia, ha asegurado que "nunca más y nunca antes nadie debió ser desposeído de su dignidad humana para ser un elemento a destruir por ningún objetivo político".

Por ello, ha defendido su propuesta de "un pacto social, un acuerdo transversal sobre convivencia, un rearme moral de la sociedad sobre una idea básica: ni antes, ni ahora, ni en el futuro" habrá "razón política que justifique el terrorismo o cualquier otra vulneración de derechos", ha apuntado, para recordar que "aquí se acabó con vidas porque se quería acabar con la pluralidad".

"NO OSASIS NI APOCALIPSIS"

Mendia ha explicado que Euskadi "no es un oasis, pero no está en el apocalipsis", y ha apostado por trabajar en lo que queda de legislatura para resolver los problemas. Además, ha apostado por que la oposición "se abra a una negociación sincera" de los Presupuestos. "No hablaré de pinzas, ni cuestionaré la estrategia que cada grupo quiera practicar. Si algo conozco bien, muy bien, porque lo padecí como consejera, es la oposición inmisericorde", ha apuntado.

Por último, insistido que sus prioridades son el empleo y la igualdad, y ha afirmado que "las citas electorales no pueden paralizar al Gobierno vasco". "No lo ha hecho esta primavera y no lo debe hacer este otoño", al margen de lo que "decida el Lehendakari en relación a la convocatoria electoral" de las autonómicas.