Mendia traslada a Sánchez el "respaldo expreso" del PSE en un proceso negociador que comparte "de forma rotunda"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha trasladado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, el "respaldo expreso" del PSE en un proceso negociador de cara a la investidura, que los socialistas vascos comparten "de forma rotunda".

Además, ha señalado a quienes acusan a los socialistas vascos de "ser muletas" del PNV, que el proyecto de Presupuestos de Euskadi para el 2020, pactado con Elkarrekin Podemos, "refuerza" las políticas defendidas por el PSE-EE y su "papel" en el País Vasco.

En la reunión del Comité Nacional del PSE-EE celebrada este lunes en Bilbao, la dirigente socialista se ha referido a las negociaciones para la gobernabilidad en España para asegurar que Pedro Sánchez "cuenta con el respaldo expreso del conjunto del socialismo vasco". "Así se lo vengo expresando cada vez que hablamos, y quiero dejar constancia de ese apoyo nítido en este Comité Nacional", ha resaltado.

En esta línea, ha mostrado su "plena confianza" en el proceso negociador que se ha abierto para conseguir un Gobierno progresista y "dialogante, un Gobierno que entienda la diversidad de España y que la sepa gestionar y liderar".

"Tenemos plena confianza en la apuesta de convivencia de Pedro Sánchez y de Miquel Iceta para que Cataluña abandone el bucle de la incomunicación y el enfrentamiento. El PSE-EE comparte de forma rotunda la estrategia del PSOE liderada por nuestro secretario general para conseguir una España en la que quepamos todas y todos", ha insistido.

PRESUPUESTOS

En su alocución también ha aludido a las críticas contra su formación por entrar en el Gobierno vasco, "despreciando el esfuerzo de responsabilidad con la ciudadanía y sus preocupaciones" que hicieron y a las acusaciones de ser "muletas de otros". "Se impulsaron iniciativas parlamentarias para hacer desaparecer incluso algunos de los Departamentos que lideramos y que consideraban inútiles", ha denunciado.

Tras recordar esas críticas, ha resaltado que "lo que vemos es que hoy se refuerzan nuestras políticas de vivienda, de medio ambiente y contra la brecha salarial". "Hoy se refuerza el primer reto que nos planteamos en esta legislatura: la creación de empleo y la atención a las zonas desfavorecidas. Hoy, con estos Presupuestos, se refuerza la política socialista y nuestro papel en Euskadi", ha aseverado.

En la intervención ante el máximo órgano de dirección entre congresos, Mendia ha destacado los resultados electorales obtenidos en 2019. "Quienes han confiado en nosotros saben que somos una apuesta segura y coherente en estos tiempos volátiles, que estamos comprometidos con su estabilidad, que no nos desviamos por caminos temerarios que pongan en peligro la convivencia. Así que creemos que ha merecido la pena el esfuerzo hecho no sólo ya en campaña, sino el que llevamos trabajando en los últimos cinco años y medio", ha afirmado.

Según ha destacado, Euskadi vive una etapa de "sosiego" y la sociedad vasca se siente "más tranquila, porque los socialistas nos atrevimos cuando nadie se atrevía, porque sabíamos cuál era nuestra responsabilidad histórica". "Sin dejarnos llevar ni por urgencias electorales ni por presiones de ningún tipo, hemos podido volver a demostrar que somos la izquierda responsable y útil que esperaba Euskadi", ha considerado.

NUEVO ESTATUTO

Mendia ha asegurado que admitir la solución que propone el PNV para la reforma del Estatuto equivale a asumir las reivindicaciones nacionalistas y "bloquear la pluralidad que caracteriza a Euskadi". "Compartimos diagnósticos, pero no compartimos soluciones nacionalistas, porque suponen bloquear la pluralidad", ha advertido.

Mendia ha defendido la necesidad de una reforma del autogobierno vasco, pero sin que en ella se impongan planteamientos particulares. "Nuestro autogobierno merece una puesta al día, pero los socialistas no somos nacionalistas. Nadie nos puede pedir que asumamos postulados que no son nuestros. No lo haremos, cuando nos hemos ganado la libertad en una sociedad plural", ha asegurado.

En este sentido, ha adelantado que lo que sí harán los socialistas es volver a ser "la garantía de que todo lo construido no se derruya, trabajar para que todo lo que nos queda por construir sea un espacio de convivencia mejor, más integrador y más progresista".

La líder de los socialistas vascos ha llamado la atención sobre el "obstáculo" que suponen las demandas del PNV y sus planteamientos sobre el llamado "derecho a decidir", aunque se ha mostrado "optimista".

"Una comisión experta nos ha dejado un texto ampliamente compartido y hay una oportunidad de que salga adelante. El PNV ya sabe cuál es el problema. Pese a todo, quiero ser optimista y pensar que todos sabrán estar a la altura de nuestros mayores", ha señalado, para recordar la disposición con la que históricos como Ramón Rubial afrontaron la redacción del Estatuto de Gernika.

Idoia Mendia se ha felicitado por la oportunidad de afianzar un espacio de progreso y diálogo que se le presenta a los socialistas en todos los ámbitos de decisión. "La ciudadanía vasca quiere que todos sus gobiernos, desde los ayuntamientos hasta Europa, las diputaciones y los gobiernos de España y Euskadi, estén en marcha y ocupándose del empleo de calidad, de la revolución digital, de la emergencia climática, de la plena igualdad de las mujeres. En todos esos Gobiernos habrá socialistas gestionando una sociedad plural y diversa, buscando soluciones donde ahora se atascan los problemas", ha dicho.

ELECCIONES AUTONÓMICAS

Por otra parte, la líder del PSE-EE ha adelantado que su formación está preparando "de manera concienzuda" las elecciones autonómicas y se ha mostrado "orgullosa" de poder encabezar la candidatura socialista.

"Quiero agradecer de nuevo la enorme confianza que la militancia está depositando en mí. Es un reto que, tras dirigir el partido en tiempos revueltos, se me ofrezca la posibilidad de dirigir al partido hacia el liderazgo de la Euskadi del futuro", ha señalado.

Además, ha subrayado el compromiso del PSE-EE en ámbitos como la igualdad. "Somos la red de seguridad para quienes no se están preguntando de dónde viene cada cual, ni cómo se siente su vecino, sino que se preguntan cómo abordamos los retos demográficos, tecnológicos, ecológicos, cómo acotamos la desprotección laboral, cómo logramos que las mujeres ocupen el lugar que les corresponde en la sociedad", ha manifestado.

En esta línea, ha apuntado que el PSE-EE es la izquierda "reconocible en la batalla por la igualdad y por la libertad". "Con esa solidez es con la que estamos trabajando la propuesta electoral para esa Euskadi del futuro", ha concluido.