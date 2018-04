El Metal vizcaíno dice que el inicio de 2018 está siendo "razonablemente bueno" y prevé cifras "similares" a 2017

El presidente de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM), José Luis López Gil, ha explicado que los primeros meses de este año están siendo "razonablemente buenos" para el sector, que espera cerrar 2018 con cifras de crecimiento "similares" al pasado año.

Los responsables de la federación vizcaína del Metal han ofrecido una rueda de prensa en Bilbao con motivo de la celebración este martes de su Asamblea General en un contexto en el que la situación del sector es, en palabras de López Gil, "buena".

Aunque ha precisado que se trata de un sector "heterogéneo", el presidente de la FVEM ha destacado que el ejercicio 2017 se cerró con un crecimiento "notable" del IPI del Metal cercano al 4% y la creación de unos 3.000 empleos en el sector. Para 2018, tal y como avanzó en la FVEM en la presentación de sus previsiones a principios de año, se espera "un año similar a 2017".

En función de los datos que maneja la federación, un 50% de las empresas espera aumentar en el primer semestre del año su facturación y sólo un 7% augura una disminución, y el aumento de la actividad este año hace que un 41% de las empresas tengan previsto aumentar sus plantillas.

No obstante, López Gil ha advertido de que "no se puede olvidar la crisis sufrida y la pérdida de empresas y puestos de trabajo que todavía estamos tratando de recuperar". "No podemos hacer un ejercicio de amnesia que olvide de dónde venimos, dónde estamos, los retos que tenemos que afrontar todos los días, y las dificultades de mantener unos márgenes cada día más presionados por la competencia global", ha insistido.

El presidente del FVEM ha señalado que los primeros meses de este año han sido "razonablemente buenos", aunque ha aludido a las "dificultades" que están atravesando "algunas empresas". En esta línea, ha recordado que las exportaciones han experimentado en Euskadi un crecimiento del 8,7%, sin incluir los productos energéticos, a falta de conocer los datos del sector y el territorio.

Asimismo, ha indicado que, si bien la cifra de empresas industriales en Euskadi ha descendido un 0,8%, el sector ha aumentado el número de ocupados en 2.900 personas respecto al primer trimestre del año.

LOS ARANCELES

Por otro lado, ha recordado que el sector se enfrenta al "riesgo" de que próximamente entren en vigor los nuevos aranceles en Estados Unidos en acero y aluminio, del 25% y 10%, respectivamente, medidas proteccionistas que "no tienen ningún sentido" y que, además, tienen "una fuerte contestación" en el propio país norteamericano. "Harán menos competitivos a algunos sectores estadounidenses como el automóvil y la aeronáutica", ha considerado.

López Gil, que ha espera que finalmente "se tomen las decisiones adecuadas" en Estados Unidos, ha explicado que "no todas nuestras empresas se verían igualmente afectadas" porque algunas exportan "poco o nada" en ese mercado. Otras, sin embargo, están pasando "dificultades previas" a los aranceles, que "no harían más que perjudicar su situación".

Por su parte, ha dicho tener "la esperanza" de que la Unión Europea se vea "poco afectada" o, incluso, exenta de esos aranceles "irracionales". En cualquier caso, ha indicado que, si se confirman "los peores augurios", confía en la "capacidad y flexibilidad de nuestras empresas para compensar los posibles efectos negativos y sean capaces de encontrar nuevos mercados o aumentar su cuota de participación en los actuales".

"El riesgo de una guerra comercial existe y se sabe cómo empieza pero no cómo acaba", ha advertido el presidente de la federación que agrupa a las empresas vizcaínas del Metal.

Por otro lado, ha anunciado que la FVEM ha firmado un convenio de colaboración con el Gobierno Vasco, por el cual se destinarán 300.000 euros a subvencionar proyectos de Innovación No Tecnológica dentro del sector Metal. Con estas ayudas, que se darán a conocer bajo el nombre de Hazinnova, se prevé beneficiar a más de 80 pymes.

Asimismo, ha destacado el reconocimiento de la figura del empresario que, según ha indicado, ha puesto de manifiesto una encuesta reciente, que señala que su aportación es valorada positiva o muy positivamente por un 71% de la ciudadanía vasca. Un dato que contrasta, ha resaltado, con "la imagen distorsionada" que trasladan "algunos" sindicatos.

MÁS JÓVENES Y MÁS MUJERES EN LA INDUSTRIA

También ha aludido a la dificultad de las empresas para encontrar personal cualificado. "Hacen falta más jóvenes y sobre todo más mujeres para la industria", ha manifestado José Luis López Gil, que ha apuntado que "cada día es más necesario atraer un talento cada día más escaso".

En esta línea, ha anunciado el desarrollo de una jornada bajo el lema 'El día de la industria del Metal, jóvenes para la industria', en la que estudiantes de Bachillerato de Bizkaia visitarán empresas del Metal para conocer "cómo son nuestras empresas, el entorno de trabajo en el que se desenvuelven y las oportunidades de futuro que les puede ofrecer, mejor salario y más estabilidad". Después, habrá un encuentro conjunto, con la presencia de unos 600 alumnos.

Finalmente, se ha referido a los costes energéticos y ha asegurado que el sector está "deseando que lleguen esas rebajas de las tarifas" eléctricas acordadas entre el PP y el PNV y que "van a beneficiar a todas las empresas". No obstante, ha recordado que "depende de un acuerdo político que está pendiente".