Montero llama a combatir la despolitización y dice que "se frena a las derechas blindando derechos"

La portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, ha asegurado que uno de los "grandes retos" de estas próximas elecciones generales es "combatir la despolitización" y ha incidido en que su formación es "la única garantía" que existe para que "en el Gobierno de España se puedan blindar derechos". A su juicio, "a las derechas no se las frena con titubeos, sino blindando derechos".

Montero ha realizado estas afirmaciones en la presentación, en un acto celebrado en el Kursaal de San Sebastián, de los candidatos de Euskadi al Congreso, Senado, Juntas Generales y alcaldías de San Sebastián e Irún, donde ha iniciado su intervención haciendo referencia al asesinato machista ocurrido en Estepona (Málaga) y ha incidido en la "urgencia que tiene en este país" de hacer políticas "feministas" porque "nos siguen matando cada día". "Ni una menos", ha añadido.

En esa línea, ha hecho alusión al reciente 8M y ha destacado que Euskadi es "uno de los pueblos donde más fuerte está el movimiento feminista", el cual, junto al movimiento de los pensionistas, "está siendo un faro que está iluminando toda España".

A su juicio, el feminismo es "probablemente el pulmón de esta sociedad" y está haciendo que la misma "avance y está reestructurando el debate de la política". "El Movimiento feminista está diciendo que hay una propuesta política urgente de las mayorías sociales por poner la vida en el centro", ha afirmado.

De este modo, ha remarcado que el feminismo se ha convertido en "la principal diana de los ataques de las tres derechas en España" porque, según ha dicho, "les incomoda porque propone una solución democrática para la crisis que vive nuestro país basada en el diálogo, en el blindaje de derechos sociales". "El Movimiento feminista está planteando con total rotundidad que este modelo económico es incompatible con la vida, que en este sistema no se puede vivir bien", ha señalado.

La dirigente de Podemos ha criticado que "cualquiera de las tres derechas de Colón va a sobrevivir políticamente solamente si hace pequeño lo común, porque es su forma de financiación, que depende de hacer pequeño lo público, de regalárselo a sus amigos oligarcas". "Cuando lo común se hace pequeño, pierden sobre todo las mujeres", ha lamentado.

Asimismo, ha afirmado que "la idea de que hay que darle la vuelta al sistema económico para tener vidas dignas no solamente incomoda al trío de Colón" y ha asegurado que el PSOE "es el principal responsable de las principales entregas de empresas estratégicas de nuestro país en manos extranjeras y privadas y el PNV en esta tierra es cómplice de ello".

LA NAVAL

En ese sentido, se ha referido a la situación de los trabajadores de la Naval y se ha preguntado "¿cómo puede ser que una empresa estratégica para los intereses de Euskadi y de España esté puesta en riesgo no por una cuestión de falta de trabajo sino de mala gestión?".

Por ello, ha denunciado la "inacción de un Gobierno Vasco que está viendo que es Elkarrekin Podemos y Unidas Podemos quién está defendiendo lo que podría hacer cualquier gobierno de España y de Euskadi cualquier viernes".

"¿Por qué no hacen un Real Decreto para rescatar de forma pública la Naval, para tener participación pública en una empresa estratégica que nos puede hacer punteros en el mundo entero? ¿Por qué se lava las manos el PSOE y el PNV? Porque no les gusta que lo común sea grande", ha manifestado.

Montero ha asegurado que una de las claves políticas de esta campaña electoral va a ser "la despolitización, convencer a la gente de que da igual si votas o no votas, o que da igual a quién votas porque todos son iguales y nadie va a hacer políticas que cambien sustancialmente tu vida", y ha incidido en que en estas elecciones generales "muy pocos votos pueden hacer que una fuerza política sea la primera o la cuarta".

Por otro lado, la portavoz de la formación morada ha asegurado que el modelo territorial "no solamente tiene que ver con la disputa de las competencias y de la financiación", al tiempo que ha destacado que "España es rica porque es pluriancional". Además, ha destacado que Unidas Podemos garantizará que "el desarrollo del autogobierno sea una prioridad para España".

Asimismo, ha advertido de que esta campaña va a pivotar sobre el mensaje de "cuidado, que vienen las derechas y muy salvajes. Vamos a resignarnos y a conformarnos con lo que hay, vamos a abandonar la idea del cambio político porque como vienen las derechas hay que hacer lo que sea para evitar que venga Vox". En su opinión, ese va a ser "el mensaje más poderoso".

PENSIONES

Montero ha recordado que "los partidos del 'no se puede' han estado siempre ahí" y se ha referido a cuestiones como la actualización de las pensiones. "¿Encontró el PNV porque se dedicase a buscar o porque tenía la presión en las calles todas las semanas del movimiento de pensionistas?", ha cuestionado.

De este modo, ha acusado a los jeltzales de haber participado en la campaña "mentirosa y burda para intentar decir que había un acuerdo en el pacto de Toledo y que lo hemos roto desde Unidas Podemos". Por ello, ha propuesto al PNV que se comprometa a que la siguiente reunión de este órgano "sea a puerta abierta, con las cámaras dentro, para ver quién está reventando el pacto".

"A mí no me va a temblar el pulso, puedo asegurar que no voy a firmar un acuerdo ni me voy a hacer una foto en el Pacto de Toledo, que son recomendaciones y no leyes, si no puede que las pensiones se actualizan al IPC. Me gustaría que el PNV y el PSOE lo digan también conmigo", ha aseverado.

Irene Montero ha subrayado que "a las derechas no se las frena con titubeos, con ni fú ni fá, se las frena blindando derechos. Cualquiera que imagine una reunión con los jefes de las eléctricas, de los bancos y los de los fondos buitres, sabe que si Sánchez está al otro lado de la mesa no va a haber solución y el único partido que es capaz de decirles las cosas es Unidas Podemos y la única persona es Pablo Iglesias".

De esta manera, ha defendido que su formación es "el voto más útil para frenar a las derechas porque somos el voto más útil para blindar los derechos sociales". "Tenemos el gran reto de combatir la despolitización, no pedimos el voto porque creamos que lo hemos hecho todo bien, sino porque hemos demostrado que para cambiar las cosas hace falta tener las manos libres y coraje, y lo tenemos", ha añadido.

EUSKADI

Por su parte, el secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha defendido que su partido ha sido "útil" porque, según ha dicho, "fuimos determinantes para echar al PP y su corrupción del Gobierno y porque con el acuerdo con Pedro Sánchez conseguimos poner en el agenda del gobierno necesidades reales para la ciudadanía".

A su juicio, "de nada sirve tener competencias, si no se utilizan para solucionar los problemas de la ciudadanía vasca". En ese sentido, ha advertido de que no tolerarán que "las derechas jueguen con nuestros derechos" ni que "esquilmen el autogobierno".

Finalmente, ha criticado que el dirigente del PNV afirme que los votos de la formación jeltzale "van a salir muy caros" y ha considerado que esa frase se dirige "tanto al PP como al PSOE, porque se sienten más cómodos negociando millones de hormigón que medidas buenas para Euskadi".