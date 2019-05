Montero defiende un "diálogo sin chantajes" en lo territorial frente a PP y Cs que "asimilan diálogo con cesiones"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reivindicado este domingo un "diálogo sin chantajes" pero "con generosidad" con aquellos que "no están cómodos en el ámbito de lo territorial" frente a formaciones como PP y Ciudadanos que, por contra, asimilan "diálogo con cesiones y chantaje".

Montero ha realizado estas manifestaciones en Barakaldo, donde el PSE-EE ha retomado su campaña electoral tras el fallecimiento del ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, al que han rendido homenaje con un vídeo y cuya figura ha estado presente en todos los discursos.

La cita ha contado con la asistencia de los candidatos socialistas a las próximas elecciones municipales y forales, así como de la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia; el exlehendakari, Patxi López; el delegado del Gobierno, Jesús Loza, o el exconsejero de Interior, Rodolfo Ares, entre otros.

En su intervención, la ministra ha glosado la figura de Pérez Rubalcaba, --"un socialista ejemplar"-- fallecido el pasado viernes tras sufrir un ictus, y ha considerado que él hubiera querido que su acto de homenaje "se celebrará en Euskadi, una tierra que amaba, respetaba y defendió".

Tras destacar que gran parte de la victoria del PSOE del pasado 28 de abril se debe a Euskadi, Montero ha subrayado que el PSOE representa "un partido del pueblo, formado por gente del pueblo que sabe cómo se vive entre la gente humilde y la clase media".

Asimismo, ha apostado por una nueva economía y un nuevo modelo productivo que "tenga a los ciudadanos en el centro", ya que "un país que pone en último lugar las necesidades ciudadanas no es un país del que sentirse orgullosos".

A su juicio, los ciudadanos esperan "una respuesta" del PSOE que mejore su calidad de vida, y ha advertido de que, pese a estar tristes por el fallecimiento de Pérez Rubalcaba, "seguiremos su estela y le acompañaremos siempre".

En este contexto, ha sostenido que el exlíder socialista apostaba por el "diálogo, el entendimiento y la empatía, en contraposición a la actitud de la oposición que, en la pasada y actual campaña electoral, critica a "quienes queremos dialogar y usar las instituciones para realizar acercamientos".

"PP y Cs, frente a los que hablamos de establecer puentes de entendimiento con aquellos que no están cómodos en el ámbito de lo territorial o de la cohesión social, asimilan la palabra diálogo con cesiones, chantajes, debilidades o incapacidad de imponer por la fuerza aquello en lo que algunos creen", ha lamentado.

De este modo, ha reivindicado un "diálogo sin chantajes ni concesiones, pero con generosidad" para "sumar al proyecto colectivo que representa un país".

No obstante, se ha mostrado crítica con los nacionalismos y "el riesgo que acarrean aquellas formaciones que sufren una "visión excluyente de la construcción de España y del mundo".

"No es verdad que haya nacionalismos blandos. Es como el embarazo, o se está embarazada o no. O eres nacionalista o no lo eres... Otra cosa es que algunos estén agazapados, esperando un mejor momento o esperando que lleguen condiciones objetivos que les permita declarar o construir lo que creen", ha denunciado.

Por ello, ha resaltado que los socialistas son "una alternativa real al nacionalismo de Euskadi que, como en otros lugares de España, no quieren la construcción colectiva". "La alternativa al PSE no puede ser el nacionalismo del PNV", ha indicado.

AYUNTAMIENTOS

En su intervención, ha apostado también por que, "una vez ganadas las pasadas elecciones generales" por el PSOE el pasado 28 de abril, la próxima legislatura sea la de los ayuntamientos, "y se les devuelvan las competencias que durante la crisis se les arrebató por el Partido Popular". "Que sea una legislatura municipal", ha incidido.

Por otro lado, ha abogado por que quien "castigó" a la clase trabajadora, "que no era la culpable de la crisis económica", sea ahora "quienes vayan a administrar la recuperación". "Que no se enriquezcan, como siempre, los grandes capitales. Siempre que hay beneficios se privatizan y las pedidas se socializan entre todos", ha lamentado.

Por último, Montero, que ha defendido la gestión de Pedro Sánchez en La Moncloa, ha valorado la subida del salario mínimo y ha acusado a la derecha de recurrir a "mentiras económicas". "Sabemos por dónde caminar y cuáles son los retos para el futuro", ha expresado.