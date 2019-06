Montserrat (PP) dice que Sánchez no puede pedir a su partido lo que "ha ninguneado durante un año"

En declaraciones en San Sebastián, donde desde este martes hasta el jueves se reúne el Grupo del PP Europeo, Montserrat ha afirmado que Sánchez se presentó a las elecciones generales del pasado 28 de abril con "un proyecto errático y errado".

Por el contrario, ha destacado que el PP es "el único partido y la única alternativa a Sánchez y a las izquierdas". "Presentamos un proyecto político de defensa de la unión de España, de defensa de crecimiento económico, de creación de empleo, de bajar los impuestos", ha recordado, para añadir, a continuación, que esa es "la mejor solución para mantener nuestras pensiones y nuestro Estado del bienestar".

Tras incidir en que el proyecto de Sánchez pasa por una "una subida de impuestos, la desaceleración económica, volver a la semilla de la futura crisis económica", ha recordado que el líder socialista, "desde la moción de censura hasta las elecciones ha pactado con aquellos que quieren romper España".

En este contexto, ha opinado que "lo que tiene que hacer por tanto Pedro Sánchez es un Gobierno fiable y serio que defienda la unidad de España, el crecimiento económico, la bajada de impuestos y la creación de empleo".

Asimismo, ha señalado que "lo que no puede hacer es pedir al PP aquello que durante un año ha ninguneado". "No ha hablado jamás con el PP y no nos ha venido a buscar jamás", ha incidido.

MADRID Y MURCIA

Montserrat ha sostenido que el PP ha demostrado "en Madrid o en Murcia lo que realmente nos han pedido siempre los españoles, que el PP sea ese partido fiable, serio que piense en los problemas reales y sea solución de los problemas reales de los españoles".

"Nosotros no somos un partido que piensa solo en sillas y en mantenerse en Moncloa, sino que siempre hemos pensado en todos y cada uno de los españoles", ha aseverado.

Por tanto, ha afirmado que los 'populares' serán "la alternativa y la oposición firme" y van a seguir "presentando las iniciativas y reformas necesarias para que este país continue en el crecimiento económico, creación de empleo y la defensa de la unidad de España".