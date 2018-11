Muniain tras su renovación: "Quiero ir de la mano del club hasta el final"

El centrocampista del Athletic Club Iker Muniain ha asegurado este jueves sentirse "muy feliz" por haber renovado con su club hasta el 30 de junio de 2024, y ha justificado la decisión de no poner una cláusula de rescisión en su nuevo contrato, acordado por ambas partes, en que no quiere ponerse "un precio" porque no quiere "estar en venta". "Yo quiero ir de la mano del club hasta el final", ha sentenciado.