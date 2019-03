'Txiki' Muñoz: "La precariedad laboral es un tesoro para la patronal"

El secretario general de ELA, Adolfo 'Txiki' Muñoz, ha reconocido sentirse "frustrado" por la falta de unidad con LAB, un sindicato que, su juicio, tiene "serios problemas en determinados ámbitos para que la huelga sea un referente". En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Muñoz ha asegurado que una parte de su salida del sindicato es "frustrante" debida a esa falta de unidad de acción con LAB. "Me siento frustado por no haber consolidado eso (la unidad)". El mandato de 'Txiki' Muñoz termina este año por razones de edad, tal y como marcan los estatutos de la organización, por lo que corresponde al Comité Nacional (órgano que reúne al Comité Ejecutivo y a las personas responsables de las comarcas y las federaciones) proponer a quién va a tomar el relevo y ha dado el nombre de Mitxel Lakuntza. La decisión se tomará oficialmente en un congreso extraordinario, que presumiblemente se celebrará en abril.

Muñoz cree que no ha sido posible la unidad de acción con LAB porque ha habido dos "problemas básicos", uno que en el país hay una parte de la izquierda que quiere que el sindicalismo sea "instrumental". "Y nosotros no somos algo subsidiario, tenemos intereses propios y, a partir de ahí, estamos dispuesto a hablar pero no para que el sindicalismo juegue un papel instrumental", ha asegurado.

Por otra parte, el líder de ELA ha señalado que el otro problema se está produciendo en los conflictos, en relación a la precariedad, que "es un tesoro para la patronal que hay que quitárselo". Para ello, tiene que haber "huelgas, conflicto" y, con LAB, según ha indicado, tienen "serios problemas en determinados ámbitos para que la huelga sea un referente".

"LAB define que la huelga tiene que ser corta y tiene que ser efectiva y ni LAB ni ELA tenemos una bola de cristal para saber cuándo eso es así", ha manifestado.

En este sentido, ha asegurado que, si en las "huelgas" no están "juntos", es "muy difícil poder abordar otro tipo de temas que serían tremendamente interesantes" para ELA.