El comité de La Naval rechaza las propuestas de los posibles inversores que quieren el astillero "vacío de plantilla"

El secretario del comité de empresa de La Naval de Sestao (Bizkaia), Juanjo Llordén, ha rechazado las propuestas de inversores interesados en el astillero que desean hacerse con la empresa "vacío de plantilla".

La consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, anunció este pasado miércoles en una reunión con los sindicatos de La Naval la existencia de inversores interesados en la empresa, con unas "garantías de seriedad" que "podrían materializarse".

"Lo hemos dicho muchas veces. Lo dice el administrador concursal varias veces: el inversor lo que quiere es el astillero vacío de plantilla y, luego, posiblemente o no, contará con unos o con otros. Contará con el 80%, el 50% o el 20%, no sabemos las condiciones sociolaborales, que serán seguramente mucho peores. Esa solución no la queremos", ha dicho Llordén, en declaraciones a RNE.

En este sentido, ha insistido en que la "única solución para que tenga futuro" el astillero es que el Gobierno central les compre, ya que no confía en que el armador Van Oord vaya a concluir la draga Alexia en Sestao, lo que supondría un "balón de oxígeno" para la empresa y le daría "tiempo".

Si cierra el astillero, el 88% de su plantilla fija tiene el derecho a volver a Navantia, lo que "obligaría a 150 familias a exiliarnos a 600 kilómetros a Ferrol o a 1.000 kilómetros a Cádiz", ha denunciado.

No obstante, ha reconocido que "todos" estarían dispuestos a trasladarse a otras plantas de Navantia. "La mayoría tiene entre 48 y 54 años. Después de 35, 36 o 37 años en el astillero, es difícil buscar trabajo en otro sitio. Tenemos un conocimiento de hacer barcos y en Navantia seguiríamos haciendo barcos", ha explicado.

Aunque ha reconocido que la plantilla fija de La Naval está "mejor que otros", ha advertido de que, si se van, el astillero nunca va a hacer barcos como los que ha hecho, entre ellos, la mayor draga del mundo. "Se pierden todos esos conocimientos. Llevamos años trabajando en ese mundo. La política industrial de este país es lamentable. Estamos perdiendo buenos puestos de trabajo y eso no puede ser", ha criticado.

En esta línea, ha apuntado que Sestao tiene una tasa del 19,5% de paro. "Si se cierra La Naval, subiría un par de puntos o tres más. Eso sería el deterioro para todo el comercio, hostelería, tiendas de ropa, panaderías. No puede ser. Sestao ha sido políticamente castigada y hay que remontar el vuelo", ha concluido.