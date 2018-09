"A La Naval le queda mes y medio de vida"

Tic,tac,tic,tac.....El astillero La Naval cuenta las horas para su cierre . Al menos eso teme el comité de empresa. Su secretario general, Juanjo Llordén, ha afirmado que al astillero le queda "un mes o mes y medio" de vida si la firma Van Oord no construye la draga 'Alexia' en el astillero. El representante del comité ha indicado que no hacer la draga "significa la muerte del astillero" porque "no puede aguantar más" por la falta de tesorería. Para Llordén, el armador holandés "está vacilando", lo que le hace mostrarse "pesimista" respecto a sus intenciones.