El sorteo de la ONCE de este jueves reparte 1,25 millones en premios en Vitoria

Cada uno de los 10 cupones ha obtenido un premio de 35.000 euros cada uno. Además, uno de ellos ha logrado el premio correspondiente a La Paga, lo que supone una cuantía de otros 3.000 euros al mes durante 25 años.

Los cupones premiados fueron vendidos por el agente vendedor Ramón Tobera Ruiz, que comercializa los productos de la ONCE en el Mercado de Abastos de la capital alavesa y también en la calle Francia. "Me enteré anoche del premio que he dado y no he podido pegar ojo en toda la noche", ha explicado el vendedor este viernes.

Tobera lleva dos meses trabajando en el punto de venta del Mercado de Abastos, aunque en total acumula tres años trabajando como agente vendedor de la ONCE en la capital alavesa. "Desconozco a quién le ha podido tocar porque por este punto de venta pasa a diario muchísima gente y creo que será una gran sorpresa, además del revuelo que se está creando ya en el Mercado", ha señalado.

En función de los datos que ha aportado la organización, a lo largo del pasado año, la ONCE repartió premios por valor de 25,3 millones de euros en Euskadi.