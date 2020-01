La ONCE estrena este año tamborrada inclusiva el día de San Sebastián

En un comunicado, la ONCE ha indicado que su sede donostiarra estará presente el lunes en la fiesta grande de la capital guipuzcoana con esta nueva tamborrada que recorrerá las principales calles del Centro de la ciudad el 20 de enero.

La nueva compañía, Hamaika Danborrada Elkartea, que estará formada por unos 80 integrantes, arrancará a partir de las 08.30 horas de la mañana del lunes bajo la batuta del Tambor Mayor Fernando Arrieta, y frente a la sede de la ONCE, ubicada en la calle Arrasate.

Participarán también algunos tambores y otros de cocineros, o gastadores el Delegado Territorial de la ONCE en Euskadi, Juan Carlos Andueza; el presidente de la ONCE en Euskadi, Rafael Ledesma; o el director de la ONCE de San Sebastián, Roberto Doval.

La ONCE ha explicado que esta tamborrada surge "a consecuencia de la inquietud de un grupo de personas mayores afiliadas" a la Organización en la capital guipuzcoana que plantearon esta iniciativa "como un nuevo reto" y con el fin "de que personas ciegas o con deficiencias visuales graves participen de igual modo que el resto de la población de aquellos acontecimientos destacados, en este caso de la ciudad de San Sebastián".