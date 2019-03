La posible OPE más grande de la historia de la Ertzaintza ante la cascada de jubilaciones

La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha anunciado este martes tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno una ampliación de 200 plazas de la última OPE de la Ertzaintza, que pasará de ofrecer 500 puestos de policía a 700. De esta manera, prácticamente la totalidad de los 876 candidatos que siguen en liza en un proceso que ya está en marcha desde hace unos meses lograrán ingresar en la academia de Arkaute. La decisión de convocar la que podría ser la OPE más grande la historia de la Policía vasca (se han convocado hasta 1.200 plazas en 1994, pero se llenaron 562, como se aprecia en el gráfico) permitirá acelerar el relevo generacional en una institución que vive una crisis demográfica sin precedentes en su historia, ya que se jubilan continuamente los agentes que conformaron el cuerpo durante su despliegue inicial hace más de tres décadas.

Los datos hablan por sí solos. La plantilla actual está conformada por unos 7.200 efectivos, lejos de los 8.000 acordados en su día como necesarios por los Gobiernos central y vasco. Todos los sindicatos policiales han coincidido en denunciar la escasez de personal para cubrir algunos servicios.

En 2018 se retiraron 486 funcionarios y, en lo que va de 2019, las bajas suman 144, según datos oficiales. Es más de una vacante diaria. El proceso, además, se ha acelerado por dos factores, el retraso en las convocatorias de algunas promociones debido a recursos del Estado al entender que se superaba la tasa de reposición máxima establecida para todas las instituciones españolas y porque la edad general de retiro en la Policía vasca se adelantó de los 65 a los 60 años con el 100% de derechos y, en algunos casos, hasta los 59. Muy pocos agentes -la mayoría son mandos, como el director del cuerpo Gervasio Gabirondo, que tiene 62 años- deciden ampliar voluntariamente su vida laboral.

Beltrán de Heredia ha explicado que no es la primera vez que el Gobierno amplia el número de plazas de la OPE durante su desarrollo y lo ha achacado a que ello se decide "en función de las vacantes que se produzcan por cualquier causa durante el desarrollo del presente proceso selectivo". Ha indicado, además, que al margen de las jubilaciones ya previstas, hay otro tipo de bajas no programadas como fallecimientos, renuncias voluntarias, excedencias, etc. Sin embargo, esas bajas son muy pequeñas en comparación con las ordinarias por lo que la necesidad de convocar más plazas que 500 ya estaba sobre la mesa desde un inicio. Es más, el plan original era que fueran solamente 300. El cambio, más que con vacantes inesperadas, tiene más que ver con las capacidades propias de Arkaute, que además de ertzainas forma policías locales, bomberos y otros profesionales del ámbito de la seguridad y de las emergencias.

Según las previsiones de Beltrán de Heredia, será en septiembre cuando los 700 elegidos de la promoción XXVIII ingresen en Arkaute para completar nueve meses de formación específica. Después, a partir de mayo, se distribuirán por la red de comisarías para iniciar un período de prácticas de un año hasta que se conviertan en funcionarios de pleno derecho. Antes, este mismo año, ingresarán los 351 ertzainas de la promoción número XXVII. De este modo, la Ertzaintza llegará a la Eurocopa de 2020 -Bilbao será sede de varios partidos internacionales, incluidos los de España si se clasifica- en una mejor situación.

Los sindicatos habían alertado del riesgo de no tener suficiente personal para ese gran evento. Desde el más importante de todos ellos, Erne, su secretario general, Roberto Seijo, ha calificado de "positiva" la ampliación de la OPE a 700 ertzainas, aunque entiende que es todavía "insuficiente" porque en la actualidad falta un 10% del despliegue, lo que pone "en grave riesgo la seguridad pública". En este sentido, Seijo ve "irresponsabilidad" en el Departamento de Seguridad al no haber previsto esta cascada de jubilaciones, por lo que plantea "un plan que garantice la plantilla de 8.000 de forma estable".

Esan, que viene celebrando movilizaciones junto a Erne, también ha indicado que "la presión sindical tiene sus frutos". Euspel, por su parte, ha calificado el anuncio del Gobierno de "gran noticia". La promoción XIX será convocada este mismo año, aunque se desconoce si las 400 plazas ofrecidas se quedarán también cortas.