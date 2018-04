Olano ve "chocante" la sentencia del peaje de la N-1, ya que se había trabajado "intensamente" con la Comisión europea

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Olano se ha referido a la decisión del TSJPV de anular la norma foral aprobada por las Juntas de Gipuzkoa que establece el peaje de la N-1, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

Tras defender que la norma foral se trabajó "de modo muy meticuloso" y "específicamente" la cuestión que ha sido objeto de la sentencia, --"la discriminación al transporte exterior al Territorio de Gipuzkoa"--, Olano ha reconocido que la sentencia es "muy chocante para nosotros".

Asimismo, ha anunciado que la Diputación presentará recurso al Tribunal Supremo y, al no establecerse medidas cautelares, "se va a seguir cobrando el peaje con toda normalidad".

"Ya hemos comenzado toda la batería de comunicaciones con los grupos políticos y responsables que nos puedan ayudar a gestionar esta cuestión de modo adecuado. Hemos tenido contacto con Gobierno Vasco y tendremos reuniones desde el punto de vista jurídico y político para hacer frente a una sentencia con la que no estamos en absoluto de acuerdo", ha subrayado.

Por otro lado, ha afirmado que el Gobierno foral tenía previsto esta semana ofrecer los últimos datos de recaudación de los peajes, pero ha aclarado que finalmente no se ofrecerán, ya que "no es el momento". "Ese dato no es lo prioritario, sino esta sentencia que es muy dura y nuestra intensidad en el trabajo está dedicada a esa cuestión", ha añadido.

Olano, que ha incidido en que la sentencia aprecia una posible "discriminación al transporte externo al Territorio", ha argumentado que se trata de una cuestión que la entidad foral había "trabajado intensamente" con la Comisión europea, que es "la garante" de que no se dé esa discriminación. "Nos resulta muy extraño la sentencia y haremos todo lo posible para restaurar la situación", ha insistido.