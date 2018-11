'One Cut of the Dead' de Shinichiro Ueda, premio del público al mejor largo Semana de cine de terror

La película japonesa 'One Cut of the Dead', de Shinichiro Ueda, ha ganado el premio del público al mejor largometraje en la 29 Semana de Cine fantástico y de terror de San Sebastián, que finaliza este viernes.

Los organizadores del certamen han dado a conocer hoy el palmarés de esta edición, en la que el premio del público al mejor corto, dotado con mil euros, ha sido para 'Baghead' de Alberto Corredor.

En la categoría de mejor corto de animación, también dotada con mil euros, el premiado ha sido 'La noria' de Carlos Baena. El premio del público al mejor corto español, dotado con otros mil euros, ha sido para 'El escarabajo al final de la calle' de Joan Vives i Lozano.

En cuanto a los premios del Jurado del Concurso Internacional de Cortometrajes de la 29ª Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, compuesto por Piluca Baquero, Mafalda González-Alegre yLucio A. Rojas, ha reconocido como mejor cortometraje también a 'Baghead' que recibe otros mil euros.

OTROS PREMIOS

El premio 'Melies de plata' al mejor corto fantástico europeo ha sido para el finlandés 'Helsinki Mansplaining Massacre' de Ilja Rautsi. Además, el Premio del Jurado Joven al Mejor Cortometraje también se lo ha llevado 'Baghead'.

Por otro lado, el Premio Syfy al Mejor Cortometraje Español (3.000 euros) ha sido para 'El escarabajo al final de la calle' (2017) de Joan Vives i Lozano; el Premio Blogos de Oro al Mejor Largometraje ha sido para 'Border/Gräns' de Ali Abbasi y el Premio del Público al Mejor Fanzine para 'La valla'.