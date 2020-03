Ortuzar acusa a EH Bildu y Podemos de buscar "un pacto antiPNV", y se marca como reto lograr 31 parlamentarios

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha acusado a EH Bildu y Podemos de buscar "un pacto antiPNV", en lo que parece "una vendetta", al proponer un Gobierno Vasco de coalición de las izquierdas, en el que se incluya al PSE-EE.

Además, ha afirmado que los jeltzales se marcan como reto lograr 31 parlamentarios, uno más por cada uno de los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca. También ha asegurado que su partido no se saldrá "de la centralidad" y no ha descartado reeditar el Ejecutivo con los socialistas tras el 5 de abril.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha asegurado que no teme que se pueda conformar una alianza de izquierdas tras las elecciones autonómicas porque "no va a pasar mañana, aunque ganas tienen", y se ha preguntado qué sentido tendría que EH Bildu, un partido independentista, pactara con dos partidos "de obediencia española", como PSE-EE y Podemos.

En este sentido, ha recordado que la coalición soberanista ha acusado a los jeltzales de "alta traición" por intentar un consenso sobre un nuevo estatus en el Parlamento vasco con estas formaciones, que ni siquiera han aceptado sus postulados. "Son con los que ahora quieren ellos pactar", ha indicado.

A su juicio, esto parece "una vendetta" contra el PNV y ha apuntado que fue la coalición soberanista la que planteó un futuro Gobierno Vasco de EH Bildu, Podemos y PSE-EE, aunque ahora parezca que el propio Arnaldo Otegi se ha echado un poco para atrás, y ha cuestionado "cuál será el programa en materia territorial de ese futuro Gobierno de izquierdas en Euskadi".

"¿Es que Bildu va a renunciar al derecho a decidir, a las competencias plenas, a la soberanía, al régimen confederal?. ¿Es que, si están ellos en el Gobierno, ya no hace falta nada?, ¿ya se acabó la ideología nacionalista?", ha añadido.

Andoni Ortuzar ha puesto en duda "la coherencia" de este planteamiento de un Ejecutivo de izquierdas y ha pedido que se expliqué para qué quieren esa coalición.

PODEMOS

Asimismo, ha apuntado que ahora parece que a "este Podemos", que llegó a un acuerdo presupuestario con el Ejecutivo Vasco, "le repugna la idea del PNV en el Gobierno", pero "no le repugnan" sus seis votos en el Congreso que han investido a Pedro Sánchez como presidente de un Gobierno de coalición con la formación morada y que han permitido que Pablo Iglesias sea vicepresidente. "Tampoco creo que le van a repugnar cuando los seis votos del PNV aprueben esos Presupuestos progresistas que, según ellos, van a cambiar el mundo", ha dicho.

Para el presidente del EBB, "pretender que en Euskadi no y en Madrid sí, no es justo". "Si en Euskadi no, en Madrid tampoco. Lo que nos falta saber es ¿para qué quieren ese Gobierno (EH Bildu-Podemos-PSE)?, ¿qué iban a hacer distinto?, porque hasta ahora EH Bildu y Podemos, más que colaborar, han competido electoralmente. Ahora la primera baza electoral de EH Bildu está siendo desgastar a Podemos, un Podemos débil, y va a ir a comerse a gran parte de su electorado".

Ortuzar ha preguntado si tiene sentido que, con este objetivo, ofrezcan "un pacto de izquierda", cuando han "estado a palo limpio" antes de las elecciones, "desautorizandose y ridiculizandose".

Andoni Ortuzar ha afirmado que las opciones de pacto "se van a abrir la noche del 5 de abril". "Nosotros no vamos a salirnos de la centralidad", ha asegurado, para apuntar que "hay un eje vertebrador de la política vasca que está funcionando bien en las diputaciones, en el 80% de los ayuntamientos y en el Gobierno. ¿Por qué no pensar en reeditarlo para el futuro?", ha añadido en alusión al acuerdo PNV-PSE.

EL RETO, 31 PARLAMENTARIOS

Por ello, cree que, "si la aritmética da y no pasan cosas raras, no habrá muchas dificultades" en reeditar un pacto. Además, ha apuntado que su reto es conseguir un escaño más por territorio y sumar 31 parlamentarios. En este sentido, ha llamado a su militancia a "movilizarse porque ésta va a ser una campaña de movilización".

"Esta va a ser una campaña viva, en la que vienen a por el PNV y a nuestra gente le pedimos movilización, campaña de alpargata y de volver a salir a la calle para defender lo que el PNV ha hecho y tiene por hacer", ha subrayado.

A su juicio, "está claro que se está conformado o se quiere conformar un pacto antiPNV", ha aseverado. En esta línea, ha subrayado que parece que se pretende transmitir que un pacto de izquierdas sería una "salvación para el país". "Parece que estamos en una opresión tremenda bajo la bota del PNV y que va a venir una liberación, pero no acierto a ver dónde está esa liberación", ha precisado.

"BIENVENIDOS AL CLUB"

Ortuzar ha negado que le moleste que EH Bildu pretenda conseguir cosas para Euskadi también en Madrid. "Bienvenidos al club. Han estado 40 años criticándonos porque nos vendíamos por platos de lentejas y ahora ellos lo hacen por el techo de gasto. Todo acuerdo que sea bueno para Euskadi, el PNV lo va a saludar", ha remarcado.

El presidente del EBB ha considerado que habría que pedir el documento del acuerdo porque a su partido no le consta que los ayuntamientos de Euskadi vayan a tener "mejores condiciones de financiación y van a poder gastar más". "Que nosotros sepamos, no hay nada de eso", ha asegurado.

Sobre el apoyo a EH Bildu de la exconsejera socialista Gemma Zabaleta o el exlíder de EB Javier Madrazo, ha dicho que no sabe "si se consigue mucho sobre la base de relegados y rebotados de otros partidos". "Ese agua mueve poco molino", ha indicado.

ZALDIBAR

En cuanto al derrumbre de Zalbidar, en el que desaparecieron dos trabajadores, ha asegurado que ha habido "un ejercicio de transparencia" por parte del Gobierno Vasco, tal como defendió el Lehendakari, Iñigo Urkullu, y ha rechazado que haya habido "una falta de empatía", como algunos han asegurado.

También ha lamentado que se haya querido utilizar esta crisis para "ir contra el Gobierno Vasco". "Hago mías las palabras del Lehendakari, incluidas la autocrítica y las peticiones de perdón y disculpas, pero también digo que aquí ha habido una conjunción de intereses políticos y mediáticos para desbordar y manipular una situación que, de por sí, era ya grave", ha apuntado.

A su juicio, "es muy tentador intentar desestabilizar al PNV. Hay mucha gente en este país esperando que el gigante tenga pies de barro". "No creo que lo consigan porque nuestros pies están bien sujetos a la tierra vasca", ha aseverado.

En todo caso, ha asegurado que "ahora hay que ser respetuosos con la vigilia, con el duelo que están pasando dos familias y lo primero que hay que hacer es encontrar a las dos personas que están desaparecidas, y ya habrá tiempo para depurar todas las responsabilidades, las de todo el mundo", ha indicado.

Según ha asegurado, la depuración de las responsabilidades se abordará "pese a quien pese y esté implicado quien está implicado, con todas las consecuencias".

PP E ITURGAIZ

Andoni Ortuzar ha rehusado criticar al candidato a lehendakari del PP vasco, Carlos Iturgaiz, y ha puesto en valor que haya "tenido la valentía y el compromiso de decir que sí", tras haber sido apartado. "A mí lo que me parece fatal es lo que ha pasado antes y cómo se ha llegado a esa decisión", ha apuntado, en referencia al hecho a la crisis entre Génova y el expresidente de los populares vascos, Alfonso Alonso, que llevaron a este a dimitir.

"Los partidos tienen que ser, dentro también, un espacio democrático. Lo que ha quedado dentro del PP es que no hay democracia interna en Euskadi y creo que tampoco en Madrid. Ahí funciona el dedazo y, cuando las cosas se hacen a dedazos, no suelen salir bien", ha añadido.