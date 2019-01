Ortuzar (PNV) pide a EH Bildu que deje de estar "en la barandilla" del Congreso para apoyar a Sánchez ante PP, Cs y Vox

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Ortuzar ha señalado que las relaciones de su partido con EH Bildu tras el fracaso de la negociación presupuestaria es de "cero grados", de "ni frío ni calor".

"No tenemos relaciones. Creo que el último episodio de la negociación presupuestaria ha dejado a las claras, por mucho que ahora intenten maquillarlo y justificarlo, que la izquierda abertzale todavía no está preparada para llegar a acuerdos sobre cosas que luego tienen una traslación práctica a la vida de la ciudadanía", ha añadido. Además, cree que ha vuelto a ser una demostración de que "la izquierda abertzale no es de fiar". "Desgraciadamente es así", ha asegurado.

Sobre la propuesta de Arnaldo Otegi para ir de forma conjunta a las elecciones generales en un bloque que incluya "desde el PNV a las CUP" en contra PP, Ciudadanos y Vox, ha afirmado que "llueve sobre mojado".

"Cuántas veces le ha oído a Otegi en los últimos meses, desde verano, de la necesidad de hacer una lista unitaria de vascos y catalanes, todos juntos?. Mientras estaba diciendo eso en los medios de comunicación, sus compañeros de partido estaban pactando otra cosa distinta para las elecciones europeas. Y nos encontramos de la noche a la mañana con que habían cerrado ya una coalición con ERC y BNG, que están en su pleno derecho a hacerlo", ha apuntado.

A su juicio, "lo que no puede ser es que te lancen a tí el reto para que tú digas sí, no, y ellos ya están por debajo". "Pues ahora exactamente igual. Yo creo que la fuerza de cada uno tienen que medirse en las urnas, no hay que hacer cosas extraordinarias. Creo que estamos haciendo entre todos a ver quién saca más pecho frente a esta nueva situación política, le estamos haciendo la campaña gratis a Vox, cuando yo creo que es un fenómeno preocupante, a mí no me gusta nada, pero hay que dimensionarlo bien", ha afirmado.

Por ello, ha emplazado a "no hacerles la campaña, a no hacerles más de lo que son, no les convirtamos en la 'prima donna' de la política española". En esta línea, ha considerado que no hace falta hacer "ningún cordón sanitario" ante la derecha, sino que lo que hace falta es que los que no piensan igual que ellos, sean "coherentes y arrimen el hombro para alumbrar nuevas mayorías".

"Eso es lo que pediría yo a Bildu, que deje de estar en la barandilla del Congreso de los Diputados mirando y criticando al PNV cuando se implica en las decisiones del Congreso de los Diputados y que arrime el hombro. En vez de hacer un cordón sanitario, tiene que volcar sus votos en una nueva mayoría que dio lugar a la moción de censura", ha añadido.

