Ortuzar (PNV) echa de menos en el PP "gente con templanza, que se muerda la lengua" y piense las cosas "unos minutos"

En un desayuno de Fórum Europa-Tribuna Euskadi, en el que ha presentado al candidato a la reelección a la Alcaldía de Vitoria, Gorka Urtaran, Ortuzar ha comparado su relación con Casado con Vitoria: "Ni frío ni calor, cero grados".

También se ha referido a la declaración como testigo del lehendakari, Iñigo Urkullu, de mañana en el Tribunal Supremo en el caso del 'procés', y ha considerado que "va a decir la verdad, con detalle y precisión", porque todo el mundo conoce "lo metódico" que es. Además, ha asegurado que todo lo que hizo fue para "ayudar".

Por último, cree que el juicio no va a influir en las relaciones con el PDeCAT porque ellos, como PNV, no dan a la vista oral "ninguna trascendencia política" porque creen que no debía haberse celebrado.

(Habrá ampliación)