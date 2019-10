Ortuzar (PNV): "dejemos a la justicia en paz, no condicionemos desde la política, como paso en el 'caso Atutxa'"

En declaraciones realizadas en Madrid junto a la sede del Tribunal Supremo, Ortuzar ha lanzado también una reflexión a los jueces. "Extrememos las garantías, no nos dejemos condicionar, no nos dejemos llevar por las bajas pasiones o por las politiquerías. La justicia tiene que ser justicia. No puede haber ni un caso más como el caso de Juan Mari Atutxa", ha dicho.

El líder jeltzale ha aludido así al anuncio de que la Sala II del Tribunal Supremo ha anulado la sentencia que condenó por un delito de desobediencia al expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa y a los exmiembros de la Mesa de la Cámara vasca Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaró vulnerado su derecho a un proceso equitativo.

De esta manera, se anula la sentencia del TS del 8 de abril de 2008 por la que fueron condenados Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, al negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA) tras la ilegalización de Batasuna en 2003.

17 AÑOS DESPUÉS

"Hoy hemos sabido que el Tribunal Supremo no es infalible, que se equivoca, y que luego tiene que rectificar. El problema es cuánto tiempo pasa entre el fallo y la rectificación. Hoy, 17 años después, hemos sabido que se ha anulado la sentencia inculpatoria contra Juan Mari Atutxa, contra Conchi Bilbao y contra Gorka Knörr, solo que casi 17 años después", ha indicado.

Dicho esto, se ha preguntado "¿Quién recupera ahora el honor perdido? ¿Quién les da a Juan Mari, a Conchi y a Gorka todos estos años de disgustos, de penalidades, de injusticias?".

Según ha indicado, en este caso "también hay responsabilidades políticas, porque el PP de entonces en Euskadi y el PSE de entonces contribuyeron y crearon el clima de cultivo para que luego la justicia española actuara, y actuara además de manera arbitraria".

"Todos sabíamos que aquello estaba siendo una tropelía. Lo denunciamos y no sirvió de nada. Y Juan Mari, Kontxi y Gorka pasaron penalidades, sufrieron pena de banquillo y luego fueron condenados. Y tuvieron que ir a Estrasburgo, y en Estrasburgo, once años después, les dieron la razón", ha recordado, para destacar que "ahora, el Supremo ha tenido que agachar las orejas y ha tenido que anular aquella sentencia y absolver a los tres encausados".

"Y si ahora, en estos casos más recientes, ¿vuelve a suceder lo mismo? ¿Y si estuviéramos ante la misma situación?", se ha preguntado, para hacer al hilo de esto una doble reflexión. "Una, dirigida a la política y a los políticos españoles: dejemos a la justicia en paz, no condicionemos desde la política, como paso en el 'caso Atutxa', a la judicatura. Y otra reflexión a los jueces: extrememos las garantías, no nos dejemos condicionar, no nos dejemos llevar por las bajas pasiones o por las politiquerías. La justicia tiene que ser justicia. No puede haber ni un caso más como el caso de Juan Mari Atutxa", ha concluido.