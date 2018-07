Ortuzar critica que PP y Cs quieran "echar" al PNV del Congreso: "No sé qué pintamos entonces en este Estado"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha acusado este martes al presidente del PP, Pablo Casado, de intentar apuntarse al 'pucherazo' del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para "retorcer" la Ley Electoral y hacer un Congreso de los Diputados "a su medida". "Quieren echarnos de Madrid", ha asegurado, para apuntar que, si no les quieren en la Cámara Baja, "qué pintan" entonces los vascos en el Estado español.

Durante su intervención en el acto celebrado en Bilbao para conmemorar el 123 aniversario del PNV, Ortuzar se ha referido también al rechazo en el Congreso del techo de gasto propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez, y ha señalado que no sabe "para qué se cargaron a Rajoy, si no dan oportunidades a otros". Los 'jeltzales' han sido los únicos aliados del PSOE en la moción de censura que siguieron al lado del Ejecutivo.

Ortuzar, en su habitual línea irónica, ha sido muy duro con PP y Cs. Sobre la propuesta de reforma de la Ley Electoral, ha destacado que, "primero fue Rivera --no he dicho Primo de Rivera--", el que la planteó, pretendiendo "cambiar las reglas de juego" y ahora se suma Casado a esta idea. El máximo dirigente del PNV ha afirmado que "no pueden soportar aquellos titulares que, en medio de la reciente crisis política madrileña, decían 'España en manos del PNV'" y les quieren "echar" porque "les molestan". "Menuda manera que tienen éstos de integrar. Eliminándote", ha denunciado. En este sentido, ha advertido de que estarán en las Cortes Generales siempre que los vascos "le mandaten" ir allí.

A su juicio, los problemas de la política española "no son los nacionalistas vascos o catalanes que se sientan en el Congreso", "sino la manera cainita con la que se comportan los partidos", que "les gusta más andar a torta limpia". "Con tal de no dar un hipotético triunfo a otro partido, prefieren ir en contra de los intereses de su ciudadanía", ha criticado.

Andoni Ortuzar ha lamentado que se acuse al PNV de "subirse al monte" por acordar las bases de nuevo estatus para Euskadi con EH Bildu, y se arremeta contra ellos por marcar "una meta ilegal y un nuevo trayecto sólo para abertzales". "Es mentira", ha asegurado, para acusar al PSE-EE y Podemos de haber tenido "miedo a implicarse".

No obstante, ha explicado que aún se está a tiempo de "discutir y acordar la ruta". "Si socialistas y podemitas necesitan un trayecto con menos desnivel, que nos digan qué camino les gustaría, y, junto con Bildu, intentaríamos abrir esa nueva ruta", ha añadido.

Tras asegurar que su partido será el último en levantarse de una mesa de negociaciones, ha destacado que su intención es que el nuevo Estatuto tenga "más respaldo que el Estatuto de Gernika". Por ello, ha exigido socialistas y Podemos "voltad política y valentçia para sentarse en una mesa, sin vetos ni apriorismo, y se encopntrarán con un PNV abierto y conciliador", ha asegurado.