Ortuzar llama a Vox "fachas de playmobil" y asegura que no podrán con el PNV, porque ni Franco ni Hitlet pudieron

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha calificado a Vox de "fachas de playmobil" y ha asegurado que no podrán con su partido porque "ni Franco ni Hitler pudieron" con los jeltzales. Además, el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, ha pedido a "los partidos españoles" que aclaren qué opinan sobre que "los franquistas" amenacen con "ilegalizarles" porque les están "blanqueando".

Los dirigentes del PNV han mostrado su malestar por la actitud de representantes del partido de Santiago Abascal en sendos debates electorales televisivos celebrados estos días. "¡Qué vergüenza", ha apuntado Ortuzar, en referencia, primero, al del pasado viernes en TVE, cuando el portavoz de Vox en la Cámara baja, Iván Espinosa de los Monteros, llamó a los jeltzales "racistas y xenófobos", lo que provocó que Esteban rechazara estrecharle la mano al finalizar el programa. "No damos la mano a franquistas", aseguró posteriormente la formación jeltzale.

Este pasado sábado por la noche volvió a producirse otro polémico debate, en esta ocasión en la Sexta, en el que el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, afirmó que el fundador del PNV, Sabino Arana, fue "el mayor racista, xenófobo y esquizofrénico", y acusó a los jeltzales de pactar con Adolf Hitler "para que les ayudara" en la Guerra Civil. Además, les advirtió de que "se preocupen de verdad" porque, si pueden, "ilegalizarán" al partido nacionalista.

Por ello, durante su intervención en un acto electoral celebrado este domingo en San Sebastián, Andoni Ortuzar ha aprovechado para responder a estas acusaciones y a la pretensión de Vox de darles "lecciones". En este sentido, ha recordado que el Grupo Vasco lleva más de cien años en el Congreso de los Diputados defendiendo los intereses de Euskadi "con compromiso, con sensatez, con solvencia y con garantías".

"Pues bien, unos recién llegados a la democracia, que no quiere decir demócratas, ahora quieren liberalizarnos. ¿Visteis ayer el debate y el debate anterior?, ¡qué vergüenza!, que nos vengan a dar lecciones y que utilicen la democracia con un efecto tan perverso como estamos viendo estos días", ha apuntado.

En este sentido, ha apuntado que los gudaris que lucharon en la guerra del 36 "resistieron al fascismo". "Nuestra gente en el exilio y la clandestinidad, resistió 40 años a Franco", ha apuntado.

Asimismo, ha subrayado que el Lehendakari José Antonio Agirre "no cayó en manos de las SS, a pesar de que las SS le estuvieron persiguiendo por toda Euskadi". "Si ni Franco ni Hitler pudieron con nosotros, ¿piensan estos fachas de playmobil que van a poder hacerlo?. Nos van a tener enfrente. No nos van a sacar ni con agua hirviendo. No les tenemos miedo. A nosotros no nos achantan, no nos achantan sus correajes", ha asegurado.

El líder jeltzale ha asegurado que al PNV le avalan "125 años de dignidad, de democracia, al servicio de este país". "No le tenemos miedo, que vengan cuando quieran", ha asegurado.

"FALTONES Y TOTALITARIOS"

También el cabeza de lista del PNV al Congreso por Bizkaia, Aitor Esteban, se ha referido a Vox, para asegurar que "son los franquistas de siempre, han vuelto los de los correajes, descarados, faltones, totalitarios".

Además, ha lamentado que "algunos" les quieren "blanquear", y ha echado de menos que "todo los partidos españoles, los de la izquierda, como el PSOE o Podemos", así como el PP o Ciudadanos, no digan qué opinan de que la formación de Santiago Abascal amenace a los jeltzales con "ilegalizarles". "Todavía no han dicho ni mu, le están blanqueando", ha aseverado.