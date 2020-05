Ortuzar pide a los sindicatos, tras los abucheos a Urkullu, que "no exasperen" porque ahora "no tocan" las protestas

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha pedido a los sindicatos, tras los abucheos con los que recibieron al Lehendakari, Iñigo Urkullu, ayer en el Hospital de Cruces, que "no exasperen" porque ahora "no tocan" las protestas, sino luchar contra la pandemia del coronavirus y salir adelante.

Ortuzar, que ha reclamado "paciencia y sentido común", ha advertido de que la situación es "demasiado compleja, dura y peligrosa, como para agravarla de manera artificial con protestas que no vienen a cuento" en estos momentos.

El líder jeltzale se ha referido, de esta manera, al hecho de que delegados sindicales y trabajadores de Osakidetza recibieran este pasado lunes a Urkullu con abucheos y gritos de "fuera" al Lehendakari, Iñigo Urkullu, durante su visita al hospital de Cruces.

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Andoni Ortuzar ha afirmado que ayer le llamaron dos trabajadoras sanitarias del hospital del Cruces, con las que no tiene demasiada relación, pero las conoce, para pedirle disculpas por lo ocurrido y desvincularse "totalmente de esa protesta porque no respondía al sentimiento general de los trabajadores". "De hecho, me dijeron que había gente allí, en la protesta, que no eran trabajadores del Hospital de Cruces", ha añadido.

Tras asegurar que entiende las críticas y las protestas porque la gente del ámbito sanitario lleva más de 60 días en "una marcha tremenda y bajo una presión laboral, social y psíquica altísima, la misma que el Lehendakari, que también ha estado allí todos esos días", ha emplazado a "tener paciencia y sentido común".

HABRÁ TIEMPO DE REIVINDICAR

"Yo les pediría a los sindicatos que no exasperen. Habrá tiempo para reivindicar y revisar qué se ha hecho bien y qué se ha hecho regular en esta crisis, habrá tiempo para tomar medidas para paliar los puntos débiles que tenemos como sistema de servicios públicos, pero ahora no toca", ha subrayado.

A su juicio, "ahora toca luchar contra la pandemia, atender a la gente que está en los hospitales, cumplir las normativas y las medidas para que, entre todos", se pueda salir "cuanto antes con bien de esta situación que ya es demasiado compleja, dura y peligrosa, como para que, encima, la agravemos de manera artificial con protestas que no vienen a cuento ahora".