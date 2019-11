Osakidetza no suspenderá de momento más especialidades de las oposiciones médicas bajo sospecha de filtraciones

El sindicato ESK llevó al juzgado de Vitoria que investiga las irregularidades en hasta el momento 11 de las oposiciones médicas del pasado año en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) datos relativos a dos especialidades diferentes. Eran Neurocirugía, que ya había sido puesto bajo sospecha el pasado año pero en la que la Fiscalía no halló indicios suficientes, y Neurofisiología. La consejera de Salud, Nekane Murga, ha manifestado que el Gobierno no ha recibido "ningún otro auto o requerimiento por parte del juzgado" que dé por ampliada la investigación, por lo que no ampliará la lista de 11 especialidades suspendidas cautelarmente.

"Entre las categorías incluidas por el auto del juzgado no está contemplada la categoría de Neurocirugía [ni Neurofisiología]. En consecuencia, Osakidetza no la suspende cautelarmente", ha respondido escuetamente Murga a la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga, quien le ha interpelado por estas nuevas denuncias en la sesión de control al Gobierno que ha celebrado este viernes el Parlamento Vasco. Ha añadido Murga que si no hay directrices de los tribunales, sólo queda preservar los "derechos" de los opositores de esas especialidades y seguir adelante con la asignación de plazas. Y eso que en Neurocirugía, por ejemplo, los patrones estadísticos son muy similares a los de otras categorías paralizadas e investigadas: notas muy altas para unos pocos candidatos y coincidentes con los colegas de hospital del autor del examen.

De las palabras de Murga se puede interpretar un cambio de política respecto a la investigación judicial, ya que ha dado a entender que si la magistrada que instruye la causa, Ana Jesús Zulueta, opta por ampliar la lista de 11 oposiciones bajo su lupa se adoptará automáticamente la decisión de suspender automáticamente nuevas especialidades. Sin embargo, aunque voces como ESK y LAB lo habían demandado, en las primeras 11 categorías se tomó esa medida cautelar elemental en octubre, muchos meses después de que la Fiscalía presentará una denuncia y la juez abriera diligencias.

"El director general de Osakidetza remarcó que se había adoptado esta decisión por la preeminencia de la jurisdicción penal, que obliga a suspender el resto de actuaciones administrativas. ¿Y en mayo? ¿Y en junio? ¿Y en julio? ¿Y en agosto? ¿Y en septiembre?", ha valorado Macazaga, que ha advertido de que los indicios de irregularidades pesan sobre una veintena de especialidades mientras únicamente 11 están en 'stand by'. "En esas ocho adicionales Osakidetza no veía motivos para adoptar medidas y se procedió a la asignación de las plazas con toda normalidad. En realidad, ya nos tienen acostumbradas a llegar tarde", ha apostillado la representante de Elkarrekin Podemos.