Osteria Francescana, mejor restaurante en la lista de The World's 50 Best Restaurants, seguido de El Celler de Can Roca

El establecimiento Osteria Francescana de Módena (Italia) ha sido designado mejor restaurante del mundo según la lista The World's 50 Best Restaurants que otorga la revista británica Restaurant y que ha sido dada a conocer esta noche en Bilbao. Entre los 50 mejores establecimientos figuran siete españoles, con El Celler de Can Roca en la segunda posición.

Los galardones, conocidos como los Oscars de la gastronomía, han sido anunciados en una gala celebrada este año en el Palacio Euskalduna de Bilbao, que ha contado con la presencia de un millar de invitados que han asistido al mayor evento gastronómico del mundo. El acto ha contado con la presencia de autoridades del País Vasco, entre ellas, el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, o el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto.

En la 17 edición de estos galardones, el restaurante Osteria Francescana ha sustituido en el número uno del ranking al establecimiento neoyorquino Eleven Madison Park, comandado por el chef Daniel Humm , que el pasado año se convirtió en el mejor del mundo. En la pasada edición, el restaurante italiano Osteria Francescana, de Massimo Botura ocupaba el segundo puesto y en el tercer lugar figuraba el Celler de Can Roca, en Girona, que ahora es el segundo.

Tras conocer el premio que distingue a su restaurante, el chef de Osteria Francescana, Massimo Bottura, se ha mostrado eufórico ante los numerosos medios de comunicación que han seguido su comparecencia una vez concluida la gala. "Hemos cocinado este año como nunca en la Osteria y hemos sentido una energía mágica. No creo que sea el mejor restaurante del mundo pero sí el más grande e influyente", ha apuntado.

El chef italiano ha asegurado que desea que la Osteria sea un "ejemplo de ética y de estética" y se ha mostrado convencido de que, en la actualidad, "el plato ha cambiado porque en un gran restaurante debe ser de características más complejas e importantes". "Es fantástico", ha asegurado al ser preguntado por el galardón.

Además de Osteria Francescana, en los diez primeros puestos del listado de 50 mejores restaurantes del mundo figuran el establecimiento Asador Etxebarri de Axpe (Bizkaia) en el número 10, en el puesto 9 el Mugaritz de San Sebastián, en el 8 Arpége de Francia, en el número 7 Maido de Perú, en el 6 Central, también de Perú, en el número 5 Gaggan de Tailandia, en el puesto 4, Eleven Madison Park que también ha recibido el premio The Best restaurant in North America y que el pasado año fue el mejor del mundo, en el puesto tercero Mirazur de Francia y en el segundo El Celler de Can roca de Girona en España, que fue el tercero el pasado año.

Tras recibir este galardón, el chef Joan Roca del restaurante El Celler Can Roca de Girona ha afirmado que se sienten "maravillosamente bien" de haber pasado del tercero al segundo puesto y ha destacado que llevan 10 años entre los cinco primeros. Roca ha subrayado que para su equipo estar en el "top five" es "ya una victoria maravillosa". En todo caso, ha añadido que lo importante es que España siga ocupando su actual "posición de privilegio en las cocinas internacionales".

Por su parte, el chef Mauro Colagreco, cuyo restaurante Mirazur ha logrado el número tres de la lista, ha reconocido que casi no podía ni pensar y que este miércoles cuando abra el restaurante "será otro día". El chef, que es argentino, aunque su restaurante se ubica en Francia, ha destacado que asume este galardón "con mucha responsabilidad" y ha destacado que se han colocado "en la élite de la gastronomía mundial". "Pasar del cuarto al tercero es un gran logro y me voy muy satisfecho de Bilbao", ha destacado.

Con la entrada más fuerte en el grupo de los 50 restaurantes, está el establecimiento Disfrutar de Barcelona y su chef Oriol Castro ha reconocido que se han quedado "blancos, catatónicos" porque esperaban estar en el 49 ó 50 y se han situado en el 18. Tras destacar que el restaurante lleva tres años y medio abierto, ha subrayado que su cocina es "creativa y moderna".

SIETE RESTAURANTES ESPAÑOLES

En esta edición son siete los restaurantes españoles que figuran en la prestigiosa lista, entre ellos, el Celler de Can Roca, que sube del número tres al dos, mientras que en el 9 se sitúa el Mugaritz de San Sebastián, que ocupa el mismo puesto que el pasado año, en el 10 el establecimiento Asador Etxebarri de Axpe (Bizkaia), que en 2017 se situó el tercero, el puesto 18 es para Disfrutar de Barcelona, que en la pasada edición no estaba en el ranking de los 50 mejores, aunque sí en el grupo de 50 a 100, en el 31 el Arzak de San Sebastián, un lugar por debajo del pasado año, en el 32, Tickets de Barcelona, que ya figuraba en el ranking de 2017 pero en el puesto 25, mientras que el restaurante vasco Azurmendi de Eneko Atxa en Larrabetzu (Bizkaia) ocupa el puesto 43 frente al 38 del pasado año y ha obtenido por segunda vez el premio al restaurante más sostenible. El pasado año fueron seis los establecimientos españoles que figuraban entre los 50 mejores del mundo, los mismos de este año, salvo Disfrutar que ha entrado en esta edición

De esos siete restaurantes, cuatro son vascos, el Mugaritz de San Sebastián, el Asador Etxebarri de Axpe, el Arzak de San Sebastián, y el Azurmendi de Enero Atxa, que ha manifestado su satisfacción por el puesto obtenido y por haber logrado ser nuevamente reconocido como el establecimiento más sostenible. El chef vasco ha señalado que estos galardones suponen "un impulso" y evidencian que están "por el buen camino". Asimismo, ha destacado que su apuesta por el respeto al medio ambiente, por la sostenibilidad y por las personas ha tenido "sus frutos" y ha indicado que se refleja en que no cocinan sólo para sus clientes sino "por un futuro mejor".

Además del listado dado a conocer esta noche en Bilbao, el ranking hasta llegar a los 100 mejores establecimientos, que se dio a conocer hace unos días, incluía seis restaurantes españoles, entre los que se encuentran el Nerua de Bilbao en el puesto 57, Quique Dacosta en el puesto 68, Martín Berasategi en el 76, Elkano en el puesto 77 y Enigma en el puesto 95. Además, ha vuelto a la lista 'Diverxo' de David Muñoz en el puesto 96 tras desaparecer el pasado año del ranking.

También se han entregado otros premios como el otorgado al mejor restaurante de África concedido a The Test Kitchen, o el galardón The World's best Pastry Chef award a Cédric Grolet, el Chefs'Choice Award a Dan Barber, el Elit Vodka World's Best Female Chef Award a Clare Smith, o el premio The Ferrari Trento Art of Hospitality Award a Geranium de Dinamarca. Por su parte, Gastón Acurio ha recibido el premio The Dinner's club lifetime achievement.