Otegi cree que, pese a que Gipuzkoa "prefiere acuerdos con EH Bildu", el PNV pactará con los socialistas

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha mostrado convencido de que, pese a que "todo el mundo sabe que no es el pacto que quiere la sociedad guipuzcoana", en el PNV "se impondrá una tesis de hacer otra vez un pacto estructural" con el PSE-EE. "Todo el mundo sabe que en Gipuzkoa, en todas las encuestas, la sociología guipuzcoana apuesta siempre por que el pacto que más les gustaría sería el del PNV con EH Bildu pero, sin embargo, permanentemente hace pactos con los socialistas", ha remarcado.

Otegi ha comparecido en San Sebastián, tras la reunión de la Mesa Política de la coalición soberanista para analizar los resultados electorales de este pasado domingo, acompañado por representantes y candidatos de EH Bildu como Bakartxo Ruiz, Pernando Barrena, Maddalen Iriarte y Pello Urizar, entre otros.

En su intervención, ha destacado que EH Bildu ha obtenido 347.000 votos en Euskadi y Navarra y ha insistido en que "nunca, jamás, la izquierda independentista de este país obtuvo este resultado". Además, ha incidido en que la coalición soberanista es la primera fuerza en número de concejales con 1.247 ediles, al tiempo que también se ha felicitado por los resultados obtenidos por 'Ahora Repúblicas' en las elecciones europeas, con tres eurodiputados.

No obstante, ha reconocido que no se han cumplido algunos de los objetivos de EH Bildu, como es el caso de Navarra, donde no han logrado "sostener el cambio" en el Gobierno de la Comunidad foral. A su juicio, "no es porque la izquierda independentista no haya sumado, porque ha sumado más fuerzas que nunca, sino porque se ha desinflado la izquierda estatal".

También ha destacado que no han conseguido ganar la Alcaldía en Vitoria y que en Gipuzkoa, "aunque en términos de resultados municipales estamos empatados con el PNV", la coalición soberanista no ha logrado "ganar la Diputación".

Otegi ha asegurado que "la aritmética ha producido estos efectos", pero ha subrayado que, en términos cuantitativos, "los resultados de la izquierda independentista son espectaculares". "Además, con perspectivas de seguir creciendo, que es nuestra ambición", ha resaltado.

El dirigente abertzale ha asegurado que el crecimiento en votos de EH Bildu se debe a que "la gente cree que la izquierda independentista tiene clara una hoja de ruta para este país" y ha apuntado que "allí donde se gestiona más cerca de la gente, en los ayuntamientos", los ciudadanos "premian la gestión municipal" de la coalición soberanista.

"La gente sabe que estamos comprometidos a alcanzar grandes acuerdos en el país y que vamos a seguir ahí, por tanto esos votos van a servir para seguir avanzando en la soberanía como instrumento que permita hacer otras políticas públicas", ha manifestado, al tiempo que ha recordado que en este momento "el país sigue teniendo los mismos problemas estructurales" a los que hay que dar respuesta.

Por ello, ha resaltado que "la izquierda independentista está más fuerte y en disposición de hablar con todo el mundo desde una posición de fortaleza política" y ha insistido en que seguirán trabajando para "construir la República vasca de iguales".

PACTOS DEL PNV

Preguntado por si cree que el PNV renovará su pacto con los socialistas en esta legislatura, lo que podría desbancar a EH Bildu en algunas alcaldías de Gipuzkoa, Arnaldo Otegi ha llamado a "esperar a ver lo que sucede", porque es algo que tiene que decidir la formación jeltzale.

A su juicio, "si el PNV cree que la sociedad guipuzcoana va a aplaudir un pacto con el PSE para quitar alcaldías a EH Bildu, será la opción que ellos van a tener que ponderar y, me imagino que lo harán, y lo tendrán que explicar".

"Para que hubiera un espacio de colaboración, no solo con el PNV sino con otras fuerzas en Gipuzkoa, eso solo tenía una condición, que EH Bildu fuera la primera fuerza en la institución foral. No lo ha sido y es lógico imaginar que se cerrará un acuerdo otra vez entre el PNV y el PSE, independientemente de la valoración que sobre eso haga la sociedad guipuzcoana", ha insistido.

Finalmente, el dirigente abertzale se ha mostrado convencido de que "uno de los motivos del ensanche" del PNV ha sido su "apelación al voto del miedo" contra la coalición soberanista, al tiempo que ha destacado que "no crece en abertzalismo sino porque sectores del PP y del PSE-EE le han votado". "Engordar el electorado por ese lado y un proyecto abertzale no son compatibles", ha considerado.

NAVARRA

Por su parte, Bakartxo Ruiz ha señalado que en Navarra el panorama electoral ha dejado "una fotografía clara" en la que "las derechas han sumado 19 parlamentarios, el PSN 11, y el bloque del cambio suma 20 parlamentarios" y, según ha dicho, "nos avala un trabajo de esta pasada legislatura donde hemos empezado a sentar las bases para una Navarra diferente".

Según ha afirmado, "entre las fuerzas del cambio tendremos que hacer un análisis de la situación, de los resultados, y habrá que ver qué visiones tenemos y contrastarlas, y qué posibilidades tenemos en esta nueva fase de seguir de otra manera avanzando en la hoja de ruta que tenemos establecida".