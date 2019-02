Otegi acusa al Gobierno de actuar como si Euskadi fuera "un batzoki" y advierte de que EH Bildu no aceptará "chantajes"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha acusado al Gobierno vasco de comportarse como si Euskadi fuera "un batzoki" y ha advertido de que EH Bildu no aceptará chantajes.

Otegi ha participado este domingo en la presentación de la candidata de EH Bildu a la Alcaldía de Barakaldo, María Solar, en un acto que ha contado también con la participación de la aspirante a diputada general de Bizkaia, Bea Ilardia.

En su intervención, el dirigente de la coalición soberanista ha sostenido que "la dispersión tienen que acabar", por lo que los presos enfermos deben estar "en la calle" y "si alguien quiere sedimentar un espacio para la convivencia democrática los presos deben quedar en libertad".

Asimismo, ha advertido de que se está ante un Estado "débil" que ha decidido que "la respuesta autoritaria es la que deben poner en marcha frente a las naciones sin estado que demandamos soberanía".

"No nos satisface escuchar afirmaciones de que el problema es Vox, el problema es el bloque reaccionario", ha afirmado en referencia a PP, Cs y Vox. A su juicio, el Estado se está preparando "para el autoritarismo" y contra ello ha abogado por conformar "grandes acuerdos de país".

"No nos referimos solo a acuerdos entre siglas políticas, sino al movimiento popular, sindical y también a los partidos. Queremos acuerdos antioligárquicos y antifascistas", ha defendido.

Con respecto al fracaso de la negociación presupuestaria en Euskadi, Otegi ha sostenido que EH Bildu defendió con sus planteamientos a "los más golpeados por la crisis" y "se perdió una gran oportunidad".

En este contexto, ha criticado la "prepotencia y soberbia" del Gobierno Vasco que considera a los demás ciudadanos de segunda. "Esto no es un batzoki que se pueda gobernar de cualquier manera", ha acusado, para añadir que la coalición soberanista está "dispuesta a hablar y negociar, pero no a aceptar chantajes", en referencia a la ley de acompañamiento presupuestario.

"El Gobierno de Iñigo Urkullu juega con los salarios de los funcionarios porque cree que se puede plantear un estilo de gobierno que secuestra al Parlamento. Nos parece antidemocrático e irresponsable el poner en juego los intereses de miles de personas", ha expresado.

Tras cuestionarse si el Ejecutivo vasco "está dispuesto a rectificar" y comprender de que dispone de una "minoría en el Parlamento", ha preguntado también si "hay alguien" en el PSE porque "forma parte del Gobierno y no se le escucha decir nada". Por ello, ha incidido en que si el Gabinete de Iñigo Urkullu rectifica, EH Bildu está dispuesto a hablar.

LA NAVAL

Por su parte, la candidata a diputada general de Bizkaia, Bea Ilardia, ha manifestado que en Bizkaia se "puede mejorar" y ha abogado por aprovechar "el potencial" del Territorio ya que existen "recursos humanos y económicos".

"De nada sirve que vayan detrás de las pancartas de La Naval cuando no aportan soluciones... Si la Margen Izquierda no mejora, no mejora Bizkaia", ha defendido, para añadir que "detrás del cierre de una empresa hay sufrimiento en las familias".

De este modo, ha reclamado la "implicación pública" para salvar "un sector estratégico". "Las instituciones deben escuchar las demandas de la calle", ha finalizado.

Por último, la candidata a la Alcaldía del municipio, María Solar, ha afirmado que Barakaldo "necesita un giro en su política municipal y nuevas formas de hacer". "No queremos que Barakaldo siga viviendo del recuerdo", ha concluido.

(Habrá ampliación)