Otegi: "Sería un acto de Justicia poética que nacionalistas vascos y catalanes echáramos a Rajoy del Gobierno"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que "sería un acto de Justicia poética que nacionalistas vascos y catalanes echaran a Rajoy del Gobierno", y ha asegurado que desearía que entre ellos hubiera una respuesta "sincronizada" ante la moción de censura presentada por el PSOE contra el presidente del Ejecutivo del PP.

Además, ha añadido que le gustaría que el PNV "rectificara" su apoyo al Gobierno de Mariano Rajoy, y ha dicho que no es la formación jeltzale la que ha logrado el levantamiento del 155 --aunque por el momento--, sino el president, Quim Torra.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha asegurado que la coalición soberanista "no va a defraudar a la gente" porque entiende que tiene "una conexión fundamental con la mayoría popular de este país, que considera que no hay que sostener ni un minuto más al Gobierno del PP".

No obstante, ha dicho que esta moción de censura "no deja de ser la punta del iceberg de una gran crisis política y de un estado de cosas que apuntan a un modelo de contrarreforma del Estado español", y Rajoy "no es el problema", sino que "forma parte" de él. "Se camina hacia un Estado autoritario", ha indicado.

A su juicio, "desdichadamente, el señor Sánchez no forma parte de la solución". "Pero todo el mundo sabe que EH Bildu votó en contra de Rajoy en la investidura, votó en contra de los Presupuestos de Rajoy hace unos días y que, por lo tanto, EH Bildu conecta con la mayoría popular de este país que quiere desalojar a un Gobierno corrupto, que no respeta en términos nacionales y que, además, ha saboteado el proceso de paz en este país".

"Pero yo estoy convencido de que se van a mover muchas cosas en las horas que nos restan y no vamos a desvelar nuestro voto hasta el final", ha explicado, para afirmar que no se abstendrán "en ningún caso".

INDEPENDENTISTAS CATALANES

Arnaldo Otegi ha insistido en que le gustaría coordinar su respuesta con los independentistas catalanes. "Sería como un acto de Justicia poética que los nacionalistas vascos y catalanes terminemos por echar a Rajoy del Gobierno", ha destacado.

En este sentido, ha apostado por "sincronizar sus relojes políticos" entre ambos, "no solo para hacer frente a esta contraofensiva del Estado, sino también para plantear en Europa una especie de alternativa conjunta" de cara al futuro.

Tras señalar que este mismo martes acaba de hablar con algunos de los independentistas catalanas, ha señalado que "ha definido la situación como una especie de frenesí la que se está viviendo en estos momentos". "Nos parecería importante que los independentistas del Estado votáramos en la misma dirección (en la moción de censura)", ha subrayado.

El líder de EH Bildu "deduce" que ERC "está más en disposición de apoyar el sí que otra cosa". "Pero hoy se reúnen las Ejecutivas de los diferentes partidos, el PdeCAT también, y hay que tener en cuenta que el nivel de inestabilidad es tan grande y pueden pasar tantas cosas, que nadie puede prefijar de antemano cuál va a ser su posición final, aunque sí puede plantear una especie de orientación", ha señalado.

Además, ha explicado que "le consta que hay presiones en muchas direcciones en Madrid y que el navajeo es más que evidente". "Tengo información suficiente como para saber que en Madrid, en este momento, se vive y se respira un clima de alta tensión, de mucha confrontación y de mucho navajeo por debajo de la mesa", ha dicho.

SIN LLAMADA DE SÁNCHEZ

Arnaldo Otegi ha afirmado que Pedro Sánchez no les ha llamado, algo que no les parece "bien". "Porque nosotros, le guste o no al señor Sánchez, formamos parte de esa Cámara con dos diputados, pero somos parte de esa Cámara y, por lo tanto, por educación parlamentaria, nos debería llamar", ha indicado.

En todo caso, ha insistido en que "aquí no hay un problema de que una persona se quite para que se ponga otra, aquí hay un problema de régimen", y ha reiterado que el 155 "ha cambiado las reglas de juego, y ahí están Sánchez y Rajoy, están los dos, y eso no se puede olvidar".

"Si Sánchez quisiera liderar una alternativa democratizadora en el Estado, debería recuperar el discurso que hizo para recuperar la secretaría general y, desgraciadamente, hemos visto a un Sánchez que ha renunciado a ese discurso, que ha apoyado el 155, e incluso un Sánchez que propone reformas del Código Penal para encarcelar independentistas", ha apuntado.

TORRA

Otegi ha afirmado que sabían que el president de la Generalitat, Quim Torra, iba a acabar sustituyendo a los cuatro consejeros presos o huidos que nombró el pasado día 19, con el fin de conformar un Gobierno que le permita gobernar en Catalunya.

En este sentido, ha aludido al PNV para señalar que "está lanzando las campanas al vuelo en este país" sobre el levantamiento del 155. "Ahora parece ser que dice que ya lo sabía", ha añadido, para recordarle que este artículo de la Constitución "ha venido para quedarse y ha mutado las reglas de juego".

"Es como el crédito hipotecario. Quim Torra lo que ha hecho es pagar uno de los vencimientos, pero tiene que seguir pagando los vencimientos en términos políticos. Y en el momento en el que ese Gobierno haga algo que el Estado español considere que es contrario a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y que pone en riesgo la unidad del Estado español, el 155 se vuelve a aplicar", ha subrayado.

Además, ha preguntado al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, si un Govern "sin tacha" es aquel que "acepta la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y que la única legalidad vigente es la española".

"Quien ha levantado el 155, todavía no, es Torra nombrando ese Gobierno, pero el 155 ha venido para quedarse, y el señor Esteban haría mal en apuntarse ese tanto, que le corresponde, en todo caso, a Quim Torra, que ha nombrado un Gobierno al que el Gobierno español va a dar el 'placet', hasta que decida que éste es un Gobierno que vuelve a incurrir en los mismos errores que el anterior y que pone en riesgo la unidad constitucional de España. Entonces, aplicará un 155 todavía más extensivo, como el que predica els eñor Albert Rivera", ha destacado.

Tras señalar que el PNV "tiene un interés de dar a entender que esta situación se va a ir normalizando", ha advertido de que "se va a ir agravando". "Pensar que, en la maniobra de Quim Torra de nombrar este Gobierno, 'sin tacha', como dice el señor Estaban, soluciona el problema, es una gravísima equivocación", ha reiterado.

De esta forma, ha señalado que "el Gobierno español ha decidido que el 155 mute al régimen" y lo que dice es: "si ustedes pretenden alcanzar cotas de soberanía nacional para sus países y ponen en marcha procesos democráticos y pacíficos, es igual, porque les voy a aplicar el 155 y les voy a meter en la cárcel", ha apuntado.

También ha asegurado que le gustaría que el PNV "rectificara lo que hizo la semana anterior de sostener un Gobierno corrupto". "Ahora el PNV nos tendrá que explicar en un ejercicio de filibusterismo político total si es posible la misma semana que ha alcanzado un grado sólido de estabilidad política en el Estado español, cosa que va bien para la economía, y a los dos días se está pensando si tumbar al Gobierno al que ha sostenido hace apenas unas semana. Yo a eso le llamo filibusterismo político, no saber a dónde va ni con quién quiere ir", ha manifestado.

El líder de EH Bildu ha afirmado que él no entiende la política "como un mercadeo y como si fuera el zoco persa", sino que debe regirse "por determinados principios". "Bienvenido el PNV si rectifica", ha concluido.