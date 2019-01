Otegi pide una gran alianza electoral que incluya desde PNV a la CUP para enfrentarse al "autoritarismo" de PP, Cs y Vox

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, propondrá que se conforme una "gran alianza" de cara a las próximas elecciones generales, que incluya "desde el PNV a la CUP", para "hacer frente al autoritarismo" de PP, Cs y Vox, y a la "vuelta del aznarismo desbocado". Además, ha acusado al presidente del Gobierno del PSOE, Pedro Sánchez, de "racanerismo político" y le ha avisado de que no le darán "un cheque en blanco" para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a cambio "de nada".

En una entrevista concedida a Europa Press, Otegi ha recordado que la coalición soberanista vasca concurrirá a los comicios europeos junto a ERC y BNG, lo que supone "un gran paso" para "llevar a Europa una voz" en defensa del "derecho de autodeterminación" de los pueblos, pero ha considerado que, "en el actual marco de involución en el Estado español", se debería extender esta alianza electoral a otras formaciones de "las naciones históricas y fuerzas progresistas".

Por ello, ha apostado por que se aborde esta "reflexión en torno a las elecciones españolas", y se haga el "esfuerzo de ir al Congreso y al Senado con una voz única, que defienda del derecho a decidir, la consulta pactada, la libertad de los presos y los derechos sociales, frente al autoritarismo y al neoliberalismo". "Éste es el trabajo que tenemos que desarrollar en los próximos meses y en esa alianza no descartamos a nadie de los que somos conscientes de lo que nos viene encima, desde el PNV hasta la CUP", ha añadido.

Arnaldo Otegi ha reconocido que esta "gran alianza" tiene más dificultades para concretarse en unas elecciones generales, porque las europeas son de circunscripción única, pero cree que "hay diferentes maneras de hacerlo". "Nosotros planteamos como filosofía política que haya grandes acuerdos sobre programas de mínimos", ha apuntado.

El líder de EH Bildu ha considerado que "hay una gran tendencia estructural a que el autoritarismo se imponga a lo largo y ancho del planeta", y ahora "se está imponiendo en el Estado español".

A su juicio, el caso de Andalucía "corrobora" la tesis que defendía la coalición soberanista cuando aseguraba que se estaba produciendo una "involución antidemocrática en el Estado". En este sentido, cree que se trata de un proyecto que "resume a la perfección Pablo Casado cuando expone su programa de recorte de libertades, de negación de los derechos a mujeres e inmigrantes, de renuncia a cualquier intento de solucionar el problema nacional por vías democrática" e, incluso, de ilegalización de partidos independentistas.

"LA SOMBRA DE AZNAR"

Otegi ha señalado que se trata de un "proyecto autoritario que encarna a la sombra de José María Aznar". "Nos enfrentamos a eso. Tardará más o menos, pero es lo que viene, y hay que hacerle frente con responsabilidad y serenidad", ha añadido.

Tras apuntar que no se distinguen "demasiado" los discursos de Casado y los de Vox, pese a que se afirme que la formación de Santiago Abascal es la "extrema derecha", ha manifestado que ambos partidos y Ciudadanos están de acuerdo, entre otras cosas, "en aplicar un 155 duro y en no reconocer la plurinacionalidad del Estado".

"Forman parte de una conjunción que proyecta la contrarreforma del Estado. Nos equivocaríamos si pensáramos que el problema es Vox, porque los tres comparten lo sustancial. Y lo sustancial refleja un Estado débil que va a responder de una manera autoritaria a su falta de proyecto político", ha añadido.

Para el líder de EH Bildu, "detrás de esta involución está alguien como Aznar, que sí tiene un proyecto para el Estado español, el de la recentralización". En esta línea, cree que se puede considerar al expresidente del Gobierno del PP "el autor intelectual de lo que está ocurriendo en las derechas de España".

A su juicio, la actual situación política estatal "refleja la vuelta de un aznarismo ya desbocado, sin complejos, que va a utilizar los problemas nacionales catalán y vasco para imponer su modelo autoritario de Estado".

ELECCIONES ANTICIPADAS

Arnaldo Otegi no se ha atrevido a prever un adelanto de las elecciones generales porque "va a depender fundamentalmente de cómo se desarrolle el trámite de los Presupuestos". En todo caso, ha afirmado que "hay una tentación del PSOE de pensar que todo el mundo va a querer sostener al Gobierno, frente a la amenaza de las tres derechas", en referencia al PP, Cs y Vox, a los que ha calificado como "la triple A".

No obstante, ha advertido de que esto "es un error" porque el hecho de que "todo el mundo piense que es mejor un Gobierno en el que no esté la derecha, no significa que todo el mundo esté dispuesto a dar cheques en blanco" a un Ejecutivo "que no hace nada, que no plantea soluciones a los grandes problemas que hay".

Otegi ha recordado que EH Bildu siempre ha optado "por sostener alternativas posibles frente a la derecha". "Nosotros a la derecha autoritaria la expulsamos de las instituciones gratis. Ésta es nuestra posición, pero sin que eso suponga un cheque en blanco ni la puesta sobre la mesa de nuestra confianza en las políticas que va a hacer Sánchez, que están siendo de racanerismo político", ha manifestado.

Además, no le cabe "ninguna duda" de que, si populares, Cs y la formación de Abascal logran sumar, arrebatarán el Gobierno a Pedro Sánchez "para dirigir al país hacia un Estado absolutamente autoritario", salvo que "alguien ponga una solución a la alemana de gran coalición entre el PSOE y Ciudadanos", aunque lo considera "difícil".

SUMA DE FUERZAS EN EUSKADI

Ante todo ello, también ha emplazado a que en Euskadi se conformen "grandes acuerdos de país sólidos y estables" porque "la contrarreforma del Estado se va a llevar por delante muchas de las conquistas de estos últimos años en el tema nacional y social". "Las fuerzas progresistas nos tendríamos que unir para construir país y los vascos no nos vamos a poder dar el lujo asiático de estar desunidos, con la que nos viene", ha apuntado.

El coordinador general de EH Bildu ha propuesto la suma, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Navarra, del movimiento sindical, de pensionistas, de mujeres, del PNV, Podemos y la coalición soberanista. "El PSOE tiene que elegir en cuál de los bloques quiere estar", ha señalado. No obstante, ha manifestado que ahora se encuentra "en tierra de nadie" y le ha avisado de que "tiene que decidir en este contexto histórico mundial, europeo y estatal".

Además, ha considerado una "irresponsabilidad" que el PNV "desmovilice y desarme a la gente", proyectando una imagen de que Euskadi es "un oasis, recreando una ilusión". "En el proceso independentista catalán, el Estado ha recuperado algunas armas jurídicas y políticas a las que no va a renunciar. Ha puesto en marcha la represión, el chantaje político y ha sacado de la baraja una carta que hasta ahora no había utilizado, que es el 155. ¿Cuando el lehendakari habla de oasis, cree que el Estado ha sacado de la baraja el 155 para aplicarlo solo en Cataluña de verdad?", ha preguntado.

Otegi ha indicado que Iñigo Urkullu y la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, "le tienen que hacer frente, porque se vive en un contexto histórico en el que eso puede pasar, y no hacer ruido y mirar para otro lado no va a impedir que el Estado lo ponga en marcha".