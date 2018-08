Otegi apuesta por que PNV y EH Bildu hagan "políticas de Estado" que permitan "recuperar la soberanía nacional vasca"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha apostado por que la derecha y "la izquierda nacional vasca" aborden "políticas de Estado" que permitan "recuperar la soberanía nacional vasca", y ha destacado el acuerdo "histórico" alcanzado entre la coalición soberanista y el PNV sobre las bases de un nuevo estatus, que es "de mínimos". Además, ha advertido de que no estarán en una reforma del Estatuto que no reconozca a los vascos "como nación", su derecho a decidir, y una Seguridad Social y sistema de pensiones propios.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha insistido en que la coalición soberanista está dispuesta a apoyar el Gobierno del PNV para llevar adelante políticas de Estado entre la derecha y la izquierda vasca, como ocurre en otros países.

En este sentido, ha señalado que esta circunstancia se daría porque el PNV y "la izquierda nacional vasca", es decir EH Bildu, han acordado "una hoja de ruta que permite recuperar la soberanía nacional" y deciden llevarla adelante. "Ahí sí es evidente que estaríamos en una situación excepcional que exigiría medidas excepcionales y, sobre todo, un nivel de responsabilidad excepcional por parte de todos", ha añadido.

El representante de la coalición soberanista ha manifestado que ellos, en este caso, si estarían dispuestos a acordar "el apoyo a este Gobierno, la entrada en el Gobierno, el apoyo a las instituciones", siempre y cuando, "exista una hoja de ruta por la soberanía y que garantice los derechos sociales de la gente".

Arnaldo Otegi ha recordado que la izquierda abertzale ya apoyó al Gobierno de Ibarretxe y ha destacado que también sostienen, junto con los jeltzales, un Gobierno en Navarra.

Tras destacar el acuerdo "histórico" alcanzado entre la coalición soberanista y el PNV sobre las bases de un nuevo estatus, que es "de mínimos", ha apuntado que los vascos tienen derecho a hacer "un debate soberano en libertad".

REIVINDICACIONES HISTÓRICAS DE LA IA

"Lo hemos hecho y hemos alcanzado un acuerdo en el que se recoge lo que la izquierda independentista históricamente ha defendido, que somos una nación que tenemos derecho a decidir y a tener poder político soberano suficiente para hacer frente a los problemas de la gente", ha subrayado.

Otegi se ha referido a las declaraciones realizadas por el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, y el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, en las que han asegurado que son "independentistas", pero que éste no es el "momento social" para emprender ese camino.

En este sentido, ha apuntado que si todos soon independentistas en PNV y en EH Bildu, tienen mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, donde han presentado una propuesta que "no es independentista", si no "una base de mínimos que recoge que el País Vasco "es una nación con derecho a decidir" y tiene que tener "poder político para gestionar la seguridad social, para tener un sistema público de pensiones, para gestionar la educación y sanidad".

Por ello, se ha mostrado de acuerdo con que otros se sumen, pero sin que les digan que los vascos "no son nación ni tienen derecho a decidir ni va a haber Seguridad Social en el país o un sistema público de pensiones vasco". "Nosotros no estaremos en ese acuerdo", ha advertido. Por ello, ha emplazado a PSE y Podemos a que digan qué piensan que hay que "quitar" de este documento.

Además, cree que sería "excepcional" que la coalición soberanista apoyara los Presupuestos vascos, aunque tiene "predisposición absoluta al diálogo", pero considera que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu prioriza el acuerdo con el PP al respecto.

