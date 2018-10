Otegi ve "cerca" el acuerdo con PNV y PSE en Presupuestos, y cree un "error" que se haga "piruetas" para evitarlo

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ve "cerca" la posibilidad de alcanzar "un acuerdo" con PNV y el PSE-EE en Presupuestos vascos "para mejorar las condiciones de vida de decenas de miles" de vascos, y cree que sería "un error tratar de hacer piruetas y evitar" el consenso, para se prorroguen las cuentas "o salgan con algún otro que no va estar precisamente defendiendo los intereses de viudas, de los pensionistas, de los jóvenes o las mujeres en el país", en alusión al PP.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Otegi ha sido "optimista" al considerar que hay "una oportunidad" de alcanzar un pacto, y cree que "no es una cifra enorme" los 420 millones que pide para complementos de las pensiones más bajas (350) y empleo (70). "Este país ha generado riqueza suficiente para que nuestros viudas y pensionistas no tengan que pensar si ponen la calefacción este invierno o no", ha añadido.

Por ello, ha dicho que sería "conveniente y una gran oportunidad" que se alcanzara el acuerdo presupuestario porque "dinero hay, y lo que hay que hacer es priorizar en qué se gasta".

TRANSFERENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

En cuanto a la competencia de pensiones, que corresponde al Gobierno del Estado, ha señalado que sería conveniente urgirle a que transfiriera, "al menos el régimen económico de la Seguridad Social", y sería "urgente que los partidos se sentaran en una mesa a diseñar un sistema público vasco de pensiones".

A su juicio, también sería "bueno" que, a través de la propuesta que ha hecho EH Bildu, se complementen las pensiones a través de los Presupuestos Públicos. "Y si nosotros hiciéramos esto ya, nos adelantaríamos a un escenario de futuro porque todo el mundo sabe que, para que haya pensiones públicas, van a necesitar ser complementadas a través de los Presupuestos Públicos", ha indicado.

