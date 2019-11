Otegi acusa al PNV de hacer "un juego de trileros" para cambiar el acuerdo sobre el nuevo estatus que tenía con EH Bildu

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha acusado este viernes al PNV de hacer "un juego de trileros" para cambiar el acuerdo al que llegó con EH Bildu en las bases de un nuevo estatus en la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco, y realizar "otro acuerdo" con PSE-EE y Elkarrekin Podemos en la comisión de expertos que trabaja en el texto articulado.

En una entrevista concedida a ETB 1, y recogida por Europa Press, Otegi ha recordado que PNV y EH Bildu pactaron y acordaron unos principios básicos para impulsar "una relación confederal" con el Estado, incluyendo "el derecho a decidir y muchos poderes soberanos", pero que ese acuerdo "se ha quedado en una reforma estatutaria con todos los límites que marca la Constitución".

"Lo que ha hecho el PNV ha sido cambiar ese acuerdo y hacer otro con PSE y Elkarrekin Podemos a través de esa comisión (de expertos). Había un claro mandato del Parlamento, para hacer una casa con estas bases, y eso no se ha hecho, se ha cambiado. De alguna manera, ha sido un juego de trileros, y la casa que va a salir no es la que estaba en las bases y los principios, es otra", ha criticado.

En este sentido, ha denunciado que "se ha cambiado" el acuerdo al que llegaron PNV y EH Bildu "en un ámbito sin focos", en referencia al comité de expertos designado por los grupos parlamentarios, y que, si tras lograr ambas formaciones "un gran acuerdo" les correspondía a ellos realizar el texto articulado, "ahora nos encontramos en otra situación, en la que la minoría ha hecho el texto articulado y nosotros hacemos las enmiendas".

"Esto no es serio -ha lamentado-, porque, entre otras cosas, los expertos no tienen derecho a hacer eso. Se debatió en una comisión, políticamente, con representantes elegidos por el pueblo, y eso no se puede cambiar. Si se quiere cambiar, hay que volver a llevarlo allí. ¿Qué es lo que han hecho? Un segundo debate político en el lugar que no corresponde".

REFORMA ESTATUTARIA

De esta manera, Arnaldo Otegi ha asegurado que el resultado del trabajo de la comisión de expertos será "una reforma estatutaria que no responde a un acuerdo parlamentario", en referencia al acuerdo entre PNV y EH Bildu, y que, "para este viaje, no hacía falta tanta historia".

"Urkullu dijo que en 2015 iba a haber una consulta, y no hubo. Después dijo que iba a haber un Estatuto que incluyera el derecho a decidir, y no lo va a haber. Entonces, ¿qué es lo que va a haber ahora?, nada. Lo que va a haber es una reforma estatutaria, que no responde a un acuerdo parlamentario", ha insistido.

En este sentido, ha considerado que, "desde el primer momento", el lehendakari, Iñigo Urkullu, "no quería que se hiciera un texto con estas bases y principios, ha hecho una maniobra y, con esa maniobra, lo ha cambiado, y a la minoría se le he reconocido la capacidad de veto".

"Para hacer una reforma del Estatuto con los límites que marca la Constitución no había que hacer este viaje. Y, además, en este momento histórico, en el que puede haber cierto Gobierno (entre PSOE y Unidas Podemos, y en Cataluña plantean el ejercicio del derecho de autodeterminación. A nosotros nos parece una gran irresponsabilidad, y no estamos dispuestos a participar en esta irresponsabilidad", ha asegurado.

PRESUPUESTOS

Por otro lado, el coordinador general de EH Bildu ha insistido en que Gobierno Vasco y Elkarrekin Podemos ya han logrado un acuerdo para aprobar el proyecto de Presupuestos del Ejecutivo autónomo para 2020, y ha lamentado que la formación morada haya priorizado "los intereses de Madrid" y lograr así los votos del PNV para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

"Hay un acuerdo con Elkarrekin Podemos, y Elkarrekin Podemos tendrá que explicar cuál es el acuerdo y por qué lo hacen. Los que obedecen a Madrid priorizan los intereses de Madrid, y, si necesitan los votos del PNV, a cambio hacen esto, aunque solo con los votos del PNV no hagan mayoría. Supongo que es un cambio de cromos. Para ellos, lo importante es Madrid, y eso es preocupante", ha afirmado.

Por último, ha considerado que Elkarrekin Podemos explicará que "en esos Presupuestos hay beneficios, pero es complicado decir que has logrado sacar unos muy buenos Presupuestos, cuando muchos de tus miembros dicen en el Parlamento que no es así", en referencia al anuncio de los dos parlamentarios de Ezker Anitza-IU de que no apoyarán los Presupuestos del Gobierno Vasco.