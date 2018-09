Otegi cree que Podemos tiene "realmente difícil" no sumarse al pacto alcanzado por PNV y EH Bildu sobre nuevo estatus

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha considerado que Podemos Euskadi tiene "realmente difícil" no sumarse al acuerdo alcanzado entre PNV y EH Bildu sobre el nuevo estatus, y ha acusado a la formación morada de hacer "una finta parecida a la que hace ELA para no decirnos lo que piensa".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Otegi se ha referido a los acuerdos alcanzados con el PNV en la ponencia del Autogobierno y la posibilidad de hacerlo extensible a otras formaciones.

En relación a las críticas vertidas contra EH Bildu por parte del secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, por el hecho de pactar con el PNV "cuando hay una estrategia del Gobierno vasco para quitarse de encima a la mayoría sindical", Otegi ha recordado que lo que se discute es "el estatus de soberanía".

"Si ELA quiere decir que lo más importante del estatus es fijar una garantía que exija a la administración hacer acuerdos con la mayoría sindical, --algo que es de pura lógica--, nos parece un disparate", ha valorado.

Tras señalar que en estos momentos "no se discute el modelo de relaciones laborales", ha incidido en que el debate se centra en "la soberanía del país". "Esto es lo que estamos discutiendo. Tratar de hacer creer que todo lo acordado se resume en que hay una práctica antisindical del Gobierno vasco por firmar acuerdos en minoría, nos parece coger el rábano por las hojas", ha añadido.

De este modo, ha sostenido que lo que EH Bildu quiere saber es "cuál es la posición de ELA con respecto al estatus de soberanía y qué va a hacer para mejorar el texto, porque estar en la crítica permanente es lo más fácil de hacer".

PODEMOS

Por otro lado, ha considerado que Podemos Euskadi tiene "realmente difícil" no sumarse al acuerdo alcanzado entre PNV y EH Bildu, y ha acusado a la formación morada de hacer "una finta parecida a la que hace ELA con respecto al estatus para no decirnos lo que piensa".

"Podemos habla de un texto identitario, cuando lo más identitario como texto jurídico es la Constitución, que te obliga a ser español te guste o no, que te obliga a defender una unidad y ejército te guste o no. Además, nos trata como ciudadanos de segunda clase. Nosotros podemos aspirar a ser una región española y poco más", ha criticado.

Por ello, Otegi ha cuestionado a Podemos "qué hay que quitar exactamente del pacto para que estén cómodos". "¿El derecho a decidir o la Seguridad Social y el sistema de pensiones público vasco, porque ellos defienden una caja única de la Seguridad Social? Eso es lo que tienen que explicar", ha añadido.

Para el dirigente abertzale, al PSE "se le entiende mejor", ya que directamente "no está de acuerdo con el derecho a decidir" y, por ello, ha abogado por poner "la cosas claras", ya que la ciudadanía "agradece que se hable claro".

Así mismo, ha instado al lehendakari a no utilizar "eufemismos". "Si quiere una propuesta que sea aprobada por el Gobierno de Madrid, entonces haga el favor de retirar el derecho a decidir, la Seguridad Social, el sistema de pensiones propio...", ha añadido.

Otegi ha insistido en que la coalición soberanista ha realizado un pacto con el PNV con el que se siente "contenta y cómoda" y "lo vamos a llevar hasta el final".

A su juicio, Podemos no debería "tener inconveniente en sumarse a este pacto", ya que al igual que ha asumido lo relativo a los derechos sociales, la formación morada defendió "en las elecciones el derecho a decidir", por lo que "tiene un contrato con la ciudadanía de este país". "No sabemos dónde ve Podemos el problema para sumarse a esto", ha incidido.

Además, ha expresado que EH Bildu va a realizar "un esfuerzo" por incorporar a otras formaciones, pero ha advertido de que se le pide a EH Bildu cosas que la coalición no hace con los demás. "Yo no pido a Podemos o al PSE que renuncien a defender la unidad de España. Tienen legitimidad para hacerlo, pero tienen que convencer a la gente. ¿Por qué me piden a mí que renuncie al derecho a decidir?", ha cuestionado.

CORRUPCIÓN

Por otro lado, y cuestionado por el juicio del caso De Miguel y la posibilidad de que las partes alcancen un acuerdo con la Fiscalía, Otegi ha recordado que, para ello, los acusados deberían reconocer el delito, y "se trata de un delito grave de corrupción y de financiación ilegal".

"La pregunta que me hago es si esto que ocurre con 26 imputados, todos prácticamente miembros del PNV, es la excepción o la regla en este país", ha indicado, para añadir que en Euskadi existen también "graves casos de corrupción que demuestran que la regeneración democrática es manifiestamente mejorable".