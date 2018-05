Otegi: "Queremos hacer "un ejercicio de empatía, responsabilidad y reconocimiento a todas las víctimas sin excepción"

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha defendido que "ha existido un conflicto político en este país, que ha generado un gran sufrimiento en todas las partes". En este sentido, ha querido "empatizar con todas las víctimas y reconocer el dolor de todas las víctimas".

"Es algo que toca hacer, lo estamos haciendo y hoy no me queda otra reflexión que hacer que la que hemos hecho estos días. Nosotros consideramos que aquí hay un conflicto, que fruto de ese conflicto ha habido numerosos sufrimientos en todas las partes, y que todos esos sufrimientos debieron ser evitados", ha apuntado.

Arnaldo Otegi ha eludido hablar de para qué ha servido la existencia de ETA durante sus 60 años de existencia. "Hoy estamos en un día en el que ETA va a certificar su disolución. Hace un año se desarmó, hace siete años cesó su actividad armada", ha indicado.

"CONSTRUIR FUTURO"

A su juicio, en la actualidad, hay gente que trata de "construir el futuro y gente que trata permanentemente de instalarse en el pasado y de hablar del pasado". "Pero lo relevante hoy es que, después de siete años de haber cumplido su palabra, la organización ETA se disuelve. Lo relevante hoy es que en este país se acordó una hoja de ruta en Aiete en una conferencia internacional de paz y solo ha habido una parte que la ha cumplido", ha apuntado.

Otegi ha dicho que ahora ve "a la gente emocionada". "A mí la gente me está abrazando porque tiene los sentimientos a flor de piel. Me parece realmente relevante. Por eso, yo me quiero quedar hoy ahí. Tendremos tiempo de hablar de todas las cosas a futuro, pero hoy es un día histórico, en el que el país está feliz. Yo quiero compartir esa felicidad con toda la gente de mi país", ha señalado.

Tras señalar que sabe que "hay gente que quiere echar agua al vino", ha asegurado que él no contribuirá a que "eso sea posible". "Hoy es un gran día, puedo decir que yo y muchas personas, como Jesús Eguiguren, pero otras muchas más personas, hemos contribuido a que hoy la gente esté feliz y, por lo tanto, yo me quedo con esa reflexión", ha concluido.