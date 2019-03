Otegi acusa a Urkullu de pretender, "como en tiempos de la inquisición", que la IA reconozca que "siempre" se equivocó

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha acusado al lehendakari, Iñigo Urkullu, de tener "la obsesión de desgastar a la izquierda independentista", y ha denunciado que pretende, "como en los mejores tiempos de la inquisición", que EH Bildu reconozca que "siempre estuvo equivocado" para que "deje de ser alternativa de futuro", ha añadido.Además, ha criticado que el PNV se sume "a las voces del PP, Cs y VOX", al querer demostrar "lo mala que es la izquierda independentista".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi se ha referido a las declaraciones que realizó el lehendakari este pasado lunes al emplazar a todos a decir "al unísono" que "matar, extorsionar y secuestrar fue injusto", en un acto en memoria de las víctimas del terrorismo en el que no participó EH Bildu.

El líder de la coalición soberanista ha asegurado que el lehendakari "siempre alza la voz contra los mismos", contra la izquierda abertzale, en un "tono agresivo". "Tiene un problema y es que tiene una cierta obsesión con la izquierda independentista y busca términos que saben que va a excluirnos, y lo hace premeditadamente", ha asegurado.

A su juicio, el problema no radica en que "fuera injusta o no" la violencia de ETA, sino que el lehendakari "busca que la izquierda independentista reconozca públicamente, como en los mejores tiempos de la inquisición, que siempre estuvo equivocada" porque cree "que le da un rédito político". "Porque si tú has estado equivocado durante 40 años, dejas de ser alternativa de futuro", ha añadido.

PNV, "SE SUMA A PP, Cs Y VOX"

El líder de EH Bildu cree que el PNV "trata de sacar" a EH Bildu "de la dinámica constructiva para demostrar lo mala que eres" para "desgastar". "Me parece doloroso que el PNV, en estas ocasiones se sume a las voces del PP, de Ciudadanos y de Vox incluso", ha apuntado.

Arnaldo Otegi ha pedido a los jeltzales que, si quieren hacer una aportación a la convivencia, reconozcan "que la Ertzaintza torturó".Asimismo, ha reclamado al PSOE que, con fondos reservados, "contrataron asesinos a sueldo", para "asesinar a gente", en alusión al GAL.

(Habrá ampliación)