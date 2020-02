Otegi afirma que el ataque a la placa de Ordóñez está "mal" y "no contribuye a mejorar el país"

Otegi ha realizado estas afirmaciones en una rueda de prensa en San Sebastián a preguntas los periodistas acerca del ataque a placa en recuerdo a Gregorio Ordóñez recientemente instalada en la Parte Vieja donostiarra. La placa, colocada el pasado 25 de enero, había sido ennegrecida por desconocidos y ya ha vuelto a su aspecto original gracias a las labores del servicio de limpieza municipal.

El dirigente de la coalición soberanista ha asegurado que su opinión "política y personal" sobre este ataque a la placa de Ordóñez es que no comparte "para nada" lo que ha ocurrido y que le parece "mal".

"Me parece que ese tipo de actuaciones no contribuyen a mejorar el país y que, independientemente de las razones de quienes lo hayan hecho, no me parecen constructivas ni que aporten nada en positivo a la vida política y social de este país", ha expresado.