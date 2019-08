Otegi propone gestionar los 'ongi etorris' "de otra manera", pero hablando de la situación de 250 reclusos en prisión

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha propuesto gestionar los 'ongi etorris' a los presos de ETA "de otra manera", pero hablando de la situación de 250 reclusos en prisión. Tras afirmar que no se puede prohibir "a quién podemos abrazar y recibir", ha recordado que la Audiencia Nacional ha archivado 60 denuncias por recibimientos a presos.

Por ello, cree que hay que hablar de "convivencia de forma integral" y, "si se aplicase hoy la legislación ordinaria, ahora habría 86 presos de ETA en la calle". Por ello, ha llamado a solucionar esta cuestión y a que haya "un programa", de forma que "su salida no se convierta en algo hiriente para las víctimas".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Otegi ha preguntado si "alguien piensa que, quienes organizan estos actos, familiares y amigos de presos que se han pasado 30 años en la cárcel, están pensando en organizar actos para humillar a nadie". "No, lo hacen para recibir a una persona que viene a su pueblo después de 30 años", ha sostenido, para añadir que "el problema es que hay cientos y miles de personas que los reciben".

Además, ha subrayado que ha habido 60 denuncias a la Audiencia Nacional sobre recibimientos a presos de ETA que salen de la cárcel y todas han sido archivadas porque "no hay delito punible alguno en estos actos".

A su juicio, plantear estos recibimientos en privado "no lo solucionaría", ya que hay "sectores que quieren instrumentalizar estas cosas". En este sentido, ha considerado que, si algunos medios de comunicación, "Vox o Santiago Abascal no irían ahí con cámaras ocultas a filmarlo, nadie se enteraría", pero acuden "para instrumentalizarlo y que se convierta en debate político".

"¿Vamos a prohibir a la gente decir a quien quiere abrazar, recibir y besar? Cuando yo llegué a Elgoibar había miles de personas en la plaza de mi pueblo. A mí se me acercó gente del PSE, del PP y del PNV que me decían que, independientemente de que no comulgaran con mis ideas, se alegraban de verme en la calle", ha indicado.

De este modo, ha insistido en que hay "medios de comunicación interesados" en que los recibimientos se convierta en noticia política."¿Cuál es el problema?, ¿tenemos que prohibir a la gente que vaya a recibir a un vecino que ha pasado 30 años en la cárcel?", ha cuestionado.

Asimismo, tras indicar que en Euskadi ha habido "miles de torturados", se ha preguntado si cuando el delegado del gobierno, Jesús Loza, acude a un cuartel de la Guardia Civil, él debe entender "que hace apología de la tortura porque va a un cuartel de un cuerpo que ha tortura a miles de personas".

Por ello, considera que "el debate de las humillaciones y reproches no acaba nunca", y ha apostado por entender que "construir la convivencia significa no entenderlo como un espacio para agredir a otro"."La izquierda abertzale, cuando se produjo una salida masiva de presos por la derogación de la doctrina Parot, habló con algunas asociaciones de víctimas y el Partido Socialista izo un acuerdo. Sabíamos que el clima estaba crispado y no se hizo ni un solo recibimiento", ha explicado.

Por ello, ha afirmado que la izquierda abertzale está dispuesta a "gestionar la convivencia, pero no a que nos prohíban decidir a quien podemos abrazar y recibir". "Porque, en el otro lado, se recibe y homenajea. Un señor que estuvo en Guadalajara homenajeando a Rafael Vera y Barrionuevo es ministro de Exteriores", ha afirmado en referencia a Josep Borrell.

"GESTIONAR DE OTRA MANERA"

De este modo, ha reconocido que la cuestión de la convivencia se "puede gestionar de otra manera si se hace de manera constructiva", pero "no solo hablando de los 'ongi etorris'", sino también de la situación de los 250 reclusos de ETA que todavía están encarcelados.

"Si se aplicase hoy la legislación ordinaria, ahora habría 86 presos de ETA en la calle. No lo están porque se aplica una legislación extraordinaria", ha criticado, para añadir que "habrá que dar una solución al tema de los presos".

Para Otegi, se puede abordar el "tema de la convivencia" en "términos integrales", de tal forma que "habrá que dar una solución al tema de los presos y tendrán que salir a la calle". "Tendrá que haber un programa para eso y que su salida no se convierta en algo hiriente para las víctimas. Hablemos de esto en serio, ya que si no es munición para hacer ruido", ha lamentado.

Por último, ha señalado que hay 250 presos y "habrá 250 recibimientos en sus pueblos" por lo que ha afirmado que EH Bildu está dispuesto a "gestionarlo de manera positiva" ya que no tiene "ningún interés en humillar ni herir a nadie".

"Ya lo hemos hecho en el pasado. Ha habido recibimientos que nadie se ha enterado. Además, no se trata solo de zumbarnos a nosotros, sino también al Partido Socialista, porque esto se da en el contexto de la investidura de Navarra. También los medios deben hacer un ejercicio de responsabilidad. Vamos a tratar de quitar munición a la derecha", ha concluido.