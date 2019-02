Otegi dice "no es imposible" una unión de "todos soberanistas" del Estado y apela a "la responsabilidad histórica"

Según ha explicado, se trata de una alternativa para sumar a "soberanistas, republicanos y progresistas", que "viene de Galicia, Cataluña y Euskal Herria". "Es un planteamiento de que no vamos a jugar la partida desde la visión partidista de los partidos políticos, sino que queremos jugar la partida todos los soberanistas, republicanos y progresistas", ha destacado.

Otegi ha intervenido este sábado en Pamplona en la Asamblea Nacional de EH Bildu en la que se ha aprobado el procedimiento de elección de los candidatos de la coalición a los comicios generales del 28 de abril.

Entre los asistentes se ha podido ver a la candidata de EH Bildu al Gobierno de Navarra, Bakartxo Ruiz, al secretario general de Eusko Alkartasuna, Pello Urizar, miembros EH Bildu en el Parlamento de Navarra como Adolfo Araiz, Miren Aranoa y Maiorga Ramírez, o la concejala de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Pamplona, Maider Beloki.

El líder de EH Bildu ha resaltado que su propuesta busca ser "decisiva en el devenir del Estado español" y ha destacado "no pone paños calientes, no se oculta, no disfraza sus intenciones". En este sentido, ha definido esta propuesta como "republicana, que defiende el derecho a la autodeterminación, contraria a las políticas austericidas y que defiende que todos los presos políticos deben volver a su tierra en libertad".

Arnaldo Otegi ha remarcado que "estamos trabajando para que eso sea posible con responsabilidad y con discreción". "Hay quien nos dice que esta apuesta por sumar fuerzas es una apuesta casi imposible", ha indicado, para apuntar que "es lo que exige la responsabilidad histórica". "Espero buenas noticias porque es mucho lo que esta en juego", ha concluido.

