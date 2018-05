PJB no acudirá a la reunión del PNV con pensionistas "afines" y advierte de que no votarán a quienes "ponen zancadillas"

La Plataforma de Personas Jubiladas de Bizkaia (PJB) no acudirá a la reunión convocada este lunes por el PNV en su sede de Sabin Etxea por ser un encuentro al que no han sido invitados y que está dirigido a "gente afín", según han anunciado portavoces del movimiento. Asimismo, han advertido de que van a seguir con las movilizaciones "le guste a quien le guste" y que en próximas elecciones no votarán "a quienes nos ponen zancadillas".

Miles de pensionistas se han concentrado de nuevo este lunes ante el Ayuntamiento de Bilbao para reclamar unas "pensiones dignas" y han recalcado que las manifestaciones convocadas para el próximo día 26 van a ser "históricas".

En este sentido, han anunciado que ya cuentan con las adhesiones de movimientos sociales, el Sindicato de Estudiantes y de la Coordinadora Feminista de Bilbao, entre otros. "Vamos a seguir siendo el referente de todo el Estado", han añadido.

Entre gritos de "esta batalla la vamos a ganar", han denunciado que en los últimos cinco años "nadie" les ha dado nada y se continúa "igual que al principio de las movilizaciones", iniciadas el pasado 15 de enero.

En declaraciones a los medios, el portavoz del movimiento, Antonio Pereira 'Josele', ha reconocido que los pensionistas están "bastante enfadados" y aunque quizá "no sea bueno no votar, a lo mejor no votamos a quienes nos están poniendo zancadillas".

De este modo, ha instado a los partidos políticos a asumir los puntos que proponen y "quizá dependiendo de la bandera que lleven les votaremos, pero si aceptan nuestras condiciones".

MOVIMIENTO "PACÍFICO"

Cuestionado por la reunión convocada para la tarde de este lunes por el PNV en su sede de Sabin Etxea, en Bilbao, ha señalado que la plataforma no ha sido invitada y se trata de una cita dirigida a "afines, a gente de su cuerda", por lo que "no tenemos nada que hacer ahí".

Asimismo, ha hecho un llamamiento a los simpatizantes del movimiento para que no acudan frente a la sede del PNV a mostrar su rechazo, ya que el movimiento de pensionistas es "pacífico".

Por último, han apostado por "mantener la unidad" del movimiento ya que reivindicaciones como la de establecer una pensión mínima de 1.080 euros son "razonables y justas". "No nos vamos a retirar de la lucha y vamos a seguir exigiendo a PNV y PP, quienes se atribuyen una representación que no tienen, que las pensiones suban con dignidad", han finalizado.