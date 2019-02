PNV pide un grupo fuerte en las Cortes para el "único que defiende los intereses de Euskadi de manera inteligente"

Durante la presentación este mediodía en Getxo de las candidaturas con las que EAJ-PNV concurrirá a los comicios de mayo en Uribe Kosta, Atutxa ha aseverado que "sean elecciones municipales, forales, europeas o generales, el PNV está preparado y se presenta con los deberes hechos y convencido de que la ciudadanía vasca sabrá valorar el trabajo desarrollado durante los últimos años en los ayuntamientos, en las diputaciones y también en Madrid".

Según ha indicado, "trabajar por todas y cada una de las personas que viven en este país, día a día; construir país, día a día; reclamar lo que por ley le corresponde a la ciudadanía de este país, día a día. Esto es lo que venimos haciendo hace 124 años y lo que seguiremos haciendo".

En el acto de este mediodía, Atutxa ha ofrecido a la ciudadanía "un equipo fuerte, unido y centrado", también en Uribe Kosta. Según ha adelantado, EAJ-PNV tiene un proyecto de futuro para cada pueblo, y equipos "más que capaces" para desarrollarlos y liderarlos.

"Somos el único partido serio que le queda a la política. El único equipo fuerte y unido de la política. El único partido que sigue pensando solo en nuestra tierra y en nuestras personas, en barrer para Uribe Kosta, para Bizkaia y para Euskadi", ha asegurado.

Según ha anunciado a los presentes, de los nueve municipios que componen la comarca presentan "orgullosos" cinco nuevos candidatos y candidatas que "han dado un paso al frente por sus respectivos municipios". Así, ha enumerado a Amaia Agirre Muñoa (Getxo), Nagore Utxupi Larrazabal (Gorliz), Iban Rodríguez Etxebarria (Leioa), Iñaki Alonso Martín (Lemoiz) y Josu Landaluze Zarandona (Sopela), que compartirán comarca con Roberto Muñoz García (Barrika), Anabel Landa Gaubeka (Berango), Elixabete Uribarri Uriarte (Plentzia) y Javier Bilbao Lopategi (Urduliz), quienes vuelven a repetir.

Junto a las candidaturas de Uribe-Kosta ha estado también Aitziber Oliban Gutiérrez, candidata a la Alcaldía de Erandio, dada la incidencia que tendrá el futuro túnel que conectará las dos márgenes bajo la ría en su municipio y que se suma también al "relevo" de EAJ-PNV.

REMENTERIA

Por su parte, el diputado general de Bizkaia y candidato a la reelección por EAJ-PNV, Unai Rementeria, ha destacado que "sin estabilidad, sin tranquilidad institucional, no hay sociedad que avance". "Sin estabilidad no hay empleo, no hay centros de día, no hay carreteras", ha manifestado, para resaltar que "aquí tenemos estabilidad y tranquilidad, y por eso somos una sociedad avanzada".

Según ha apuntado, es por esta razón por la que "podemos estar centrados en las cosas importantes, en solucionar los problemas de nuestra gente". "Seguiremos impulsando obras necesarias, como es el futuro túnel que conectará las dos márgenes bajo la ría, una obra impresionante que mejorará la comunicación y la movilidad en el territorio", ha relatado.

Rementeria ha recordado la importancia de este proyecto que tiene por objetivo ayudar a atajar el problema de la densidad de tráfico que sufre la red metropolitana. Asimismo, ha reivindicado una vez más que en Bizkaia "solo pensamos en cómo ayudar a las personas, en cómo mejorar".

Por esta razón, ha instado a ser "serios", porque "nos importa el futuro de Bizkaia, el futuro de todos los vizcaínos y vizcaínas" y "con eso no se juega, eso es sagrado. Al menos para el Partido Nacionalista Vasco".

HERRIZ HERRI

Junto a Atutxa y Rementeria, en el acto de presentación han participado las cabezas de lista de Getxo, Leioa y Erandio, dada la incidencia directa que esta infraestructura tendrá en los tres municipios.

Por su parte, Amaia Agirre, quien liderará la lista jeltzale en Getxo, ha avanzado que, tras muchos meses de trabajo y en colaboración con asociaciones, vecinos y vecinas, y agentes sociales de todos los ámbitos, EAJ-PNV ha concretado los tres pilares del programa electoral con el que se presentará ante la ciudadanía getxotarra el próximo 26-M.

De esta manera, aspira a un municipio que sea "centro de innovación económica y creación de valor en cultura, deporte, turismo, comercio y los servicios profesionales avanzados", al mismo tiempo que se convierte en un referente de "vanguardia creativa con escenarios que permitan tener una oferta cultural de máximo nivel" y en una "ciudad del deporte" enmarcada "en la bahía de Bizkaia, con espacios públicos de ocio saludable, actividad física y práctica deportiva".

También ha tomado la palabra su homólogo leioztarra, Iban Rodríguez, que también se estrena como candidato a la Alcaldía. "Nos presentamos con la intención de seguir mejorando Leioa", ha afirmado, y para ello ha concretado cinco ejes "estratégicos e indispensables para hacer Leioa amable, sostenible y llena de vida".

Estos cimientos son: el impulso al desarrollo local (promoción económica, innovación y empleo); el desarrollo sostenible; el buen gobierno, abierto y una gestión avanzada, y una apuesta inequívoca por la calidad de vida, desarrollando para ello "las infraestructuras, programas y acciones que sean necesarias. Todo ello sin olvidar que somos un pueblo solidario y que tenemos muy en cuenta a los que menos tienen; no podemos dejar a nadie atrás", ha manifestado.

Aitziber Oliban, candidata a la Alcaldía de Erandio, también ha tomado la palabra y ha adelantado que quiere mejorar "el entorno físico en su vertiente urbana y natural", mientras que persigue "mejorar la convivencia, tratando de generar entornos seguros y promoviendo el civismo".

En esta línea, incidirá especialmente en la juventud, colectivo a quien promete "facilitar orientación actualizada para la elección de su formación y a continuar poniendo en marcha programas de empleo para la cualificación e inserción laboral de desempleados", mientras que dan respuesta "a sus necesidades e inquietudes, apostando por la educación en valores, por el respeto a las personas y el amor por el deporte". "Los futuros ciudadanos de Erandio estarán aún más orgullosos de Erandio que nosotras y nosotros, si cabe", ha anunciado.