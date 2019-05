PNV cree que EH Bildu no cambiará su campaña "de marketing y fotos bonitas" por la detención de 'Josu Ternera'

El candidato del PNV a la reelección como diputado general de Álava, Ramiro González, cree que EH Bildu no modificará su campaña "de marketing, de fotos bonitas y de propuestas", que no tienen que ver con lo que ha defendido durante décadas, por la detención este pasado jueves en Francia del histórico dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera'.

Además, el aspirante a repetir como diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, ha insistido en que la izquierda abertzale debe compartir "unos valores democráticos, políticos y éticos" para que no se repita el terrorismo.

Por su parte, el diputado general de Bizkaia y también candidato a la reelección, Unai Rementeria, ha puesto de manifiesto "el tiempo y el esfuerzo" que durante 50 años ha quitado "ese mundo" a los vascos, porque ha supuesto "el gran freno de este país".

En un desayuno de Forum Europa-Tribuna Euskadi, los candidatos jeltzales han respondido, de esta forma, a las preguntas de los periodistas sobre qué incidencia creen que va a tener la detención de Urrutikoetxea en la campaña de la coalición soberanista.

Olano ha recordado que "este país ha tenido décadas de un sufrimiento muy agudo" que se han superado "entre todos", que, "de vez en cuando, vienen episodios del pasado", y uno de ellos ha sido el del arresto de 'Josu Ternera'.

En todo caso, ha apuntado que en Gipuzkoa hay una convicción en que la labor a favor de la convivencia "es la clave fundamental". Por ello, ha llamado a superar "los odios y los enfrentamientos". "En el fondo, lo principal es que todos compartamos unos valores políticos, democráticos y éticos, para que no se vuelvan a repetir episodios de terrorismo y de violencia como los que hemos vivido".

El dirigente jeltzale ha dicho que, "de vez en cuando", se reproducirán "episodios del pasado", pero el futuro es que se compartan esos valores, "que son los que realmente van a traer la convivencia el futuro" al territorio guipuzcoano y al conjunto de Euskadi.

"MUCHO MARKETING"

El candidato del PNV a la reelección como candidato general de Álava, Ramiro González, ha afirmado que desconoce qué va a hacer la izquierda abertzale en la contienda electoral tras la detención de José Antonio Urrutikoetxea, pero ha apuntado que lo que sabe es la campaña que está haciendo ahora, "de mucho marketing, de muchas fotos bonitas y de muchas propuestas", que no responden, en absoluto, a las políticas que EH Bildu ha defendido durante décadas, ni a sus planteamientos políticos ni a su forma de actuar".

"Quienes conocemos a Bildu, sabemos cuál es su forma de hacer política, desde la imposición, qué aleja de inversión, que dificulta la generación de empleo y, sin embargo, está haciendo una campaña que parece todo lo contrario, parece una formación política preocupada por la industria y por la innovación", ha afirmado.

Por ello, considera que "en la campaña de Bildu lo que hay es mucho marketing, mucha imagen y mucha foto bonita". "Y no creo que vaya a cambiar su campaña porque ocurra ningún tipo de circunstancia, porque tiene muy claro lo que quiere, que es transmitir a la sociedad vasca una imagen radicalmente diferente de lo que realmente son", ha añadido. No obstante, ha recordado que la sociedad vasca "conoce bien" al PNV y a EH Bildu "porque ya son muchos años, y no se deja engañar".

"EL GRAN FRENO DEL PAÍS"

Por último, el diputado general de Bizkaia y aspirante jeltzale a repetir en el cargo, Unai Rementeria, ha realizado una reflexión sobre "cuánto tiempo y cuánto esfuerzo ha quitado" a los vascos "ese mundo durante 40 y 50 años".

"Ése ha sido el gran freno de este país, y nosotros tenemos que mirar como partido al futuro, a los proyectos". Ahí está nuestro horizonte y en eso nos tenemos que fijar nosotros, en qué futuros proyectos se llevan adelante", ha concluido.