PNV y EH Bildu seguirán negociando los Presupuestos, pero la distancia se mantiene

Delegaciones del PNV -encabezada por su presidente Andoni Ortuzar-, y EH Bildu -liderada por su coordinador general, Arnaldo Otegi-, han mantenido en Sabin Etxea un primer encuentro centrado en las reivindicaciones que planteadas por la coalición abertzale para apoyar las cuentas.

Según el PNV, la propuesta de EH Bildu para facilitar la aprobación de los Presupuestos vascos "desborda" el marco presupuestario y competencial, por lo que ha pedido una "reorientación" para poder llegar a un acuerdo.

La propuesta de EH Bildu "presupuestariamente es superior a la capacidad económica del Gobierno vasco y, además, en el marco competencial también podría tener alguna dificultad desde el ámbito de las pensiones", ha recalcado el PNV.

En cuanto a la petición de EH Bildu al PNV de que rectifiquen las políticas sociales y económicas que desarrolla para dar respuesta a las necesidades de pensionistas, mujeres y jóvenes que han salido a protestar a las calles este año, los peneuvistas argumentan que el 80 % del Presupuesto se destina a políticas de protección social.

Rectificar políticas

En cambio, para el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, la idea es muy simple: "el año pasado se han desarrollado grandes oleadas sociales, de mujeres, de pensionistas, de jóvenes, poniendo encima de la mesa graves deficiencias sociales, y se ha realizado una propuesta que permita hacer frente a esas deficiencias con el nivel de suficiencia financiera como para empezar a rectificar esas políticas".



Según Otegi, la respuesta del PNV ha sido que "en el diagnóstico no hay grandes dificultades, pero sí ha habido diferencias a la hora de encarar cuál es el nivel de suficiencia económica que necesitaría una rectificación en las políticas sociales y económicas", es decir, en los 420 millones que pide EH Bildu.



"Por poner un ejemplo, pagamos 500 millones todos los años a la defensa española. No nos puede decir que 420 millones de un presupuesto de 11.700 es una cifra inalcanzable, porque es decir a los pensionistas y a las mujeres que hay dinero para otras cosas y no para ellos, y eso creo que es la grave dificultad de la posición del PNV", ha agregado Otegi.