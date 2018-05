PNV cree que ETA se ha despedido "glorificando su pasado" y le deja a la IA "la responsabilidad" de la autocrítica

El parlamentario del PNV y secretario primero de la Mesa del Parlamento Vasco, Iñigo Iturrate, cree que ETA se ha despedido "glorificando su pasado" y le deja a la izquierda abertzale "la responsabilidad" de reconocer que la banda nunca debió existir. Además, ha afirmado que resulta "sorprendente y chocante" que el Gobierno del PP diga que "la política antiterrorista continuará" con la banda disuelta y espera que, con el tiempo, cambie su postura.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Iturrate ha afirmado que hay "una sensación de alivio porque es algo que veía lastrándonos como país y ahogándonos desde hace casi 60 años, y ha condicionado muy negativamente la vida en este país todas estas décadas". "Pero, después de casi siete años de cese de la acciones terroristas, su cese ha sido casi en diferido", ha indicado.

A su juicio, hay "oscuros en esta despedida" de la banda que, "como siempre, se ha despedido a su estilo, de glorificar su pasado", cuando lo que exigen todos los demás "es lo contrario, es que reconozca que nunca tenía que haber existido".

El dirigente jeltzale ha señalado que en el anterior comunicado, en el que, a su manera, "reconocía el daño causado", parecía que "estaba reconociendo un accidente natural, sin asunción de responsabilidades o lo que es peor, asumiéndola en unos casos, y justificándola en otros".

"Creo que queda casi peor ese pronunciamiento que no haberlo hecho. En todo caso, no se trata de ser iluso y esperar un giro de los acontecimientos, se trata de demandar lo que creemos que tiene que ser necesario y algo que tenía que haber dejado solucionado ETA y no dejárselo pendiente a quienes han compartido con ETA reflexiones y estrategias, que estaban en su entorno, y han defendido y justificado su existencia", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que éstos últimos van a seguir "siendo actores políticos en este país" y ETA "les deja pendiente esa responsabilidad".

KANBO

Iñigo Iturrate ha afirmado que, con su presencia en el acto Kanbo, el PNV actuará "casi de notarios de la oficialización de la disolución de ETA". "Es un hecho importante que produce un enorme alivio a esta sociedad, a tantas personas que han sufrido, a tantas víctimas, a tantas familias de victimas y a tantas personas que se han visto amenazadas por ETA", ha destacado.

Asimismo, ha señalado que "es importante" estar en la localidad vasco francesa "como reconocimiento a aquellas personalidades internacionales que durante años han procurado que llegase este momento, que llegase antes, en mejores condiciones y han trabajado para que se diese en las mejores circunstancias". "Como partido teníamos que estar, siendo conscientes de que es un acto para certificar, para poner pista de aterrizaje al acto final", ha señalado.

GOBIERNO DEL PP

El dirigente jeltzale cree que resulta "sorprendente y chocante" que el Gobierno central hable de que "la política antiterrorista va a continuar, refiriéndose a ETA". "No sé si tiene mucho sentido hablar de mantener la política antiterrorista cuando desaparece un grupo terrorista. El Gobierno debería cambiar el paso y adaptarse a una nueva realidad, que es que, afortunadamente, es verdad que con mucho retraso y con mucho dolor, ETA desaparece", ha subrayado.

Iñigo Iturrate espera que "la gente reconozca que se está en un nuevo tiempo y no se puede seguir hablando y actuando como si ETA existiese, cuando ha desaparecido, pero claro, eso va a necesitar un tiempo para todos".

En este línea, ha dicho que "lo mismo que para los que ahora ETA transfiere la necesidad de hacer frente al pasado mirando hacia el futuro, reconocer lo que ha sucedido, etc", espera que el Gobierno del PP modifique su postura.