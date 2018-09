Otegi pregunta a PNV para qué tiene Euskadi Parlamento y Gobierno si, al final, decide Madrid sobre el nuevo estatus

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha preguntado este miércoles al PNV para qué tiene Euskadi un Parlamento y un Gobierno y se habla "de país y de libertad", si, "al final, decide Madrid" en torno al nuevo estatus jurídico-político. Además, ha asegurado que comparte con el lehendakari, Iñigo Urkullu, el deseo de ampliar el acuerdo sobre el nuevo Estatuto existente actualmente, aunque le ha preguntado "a qué precio" y si, para ello, es necesario "retirar el derecho a decidir".

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Otegi ha señalado que, cuando llegue "el trámite de Madrid" en torno al nuevo Estatuto y, "si dice que no", habrá que "volver" a Euskadi y "ver qué hacemos con tranquilidad", pero ha lamentado que, "si alguien nos quiere decir que esta vía no tiene recorrido en Madrid, entonces que le diga la verdad a la gente y por qué hacemos todo esto".

"Si, al final, decide Madrid, si al final nos topamos con un muro, ¿para qué tenemos un Parlamento y un Gobierno, y hablamos de país y de libertad?. Ese muro hay que saltarlo, y no es que a nosotros nos guste saltar muros, sino que la cuestión es que este país necesita unos recursos para nuestras políticas públicas, nuestra política industrial y económica, para nuestra lengua y nuestra educación, para tener un sitio en el mundo. Y, para eso, necesitamos soberanía", ha asegurado.

Por ello, "sabiendo que Madrid no acepta nada de eso", ha reiterado la apuesta por "compartir una vía con Cataluña y otros países, con total tranquilidad, pero dejando las cosas bien claras", ya que, en su opinión, "de lo contrario, es inútil abrir vías".

De esta manera, ha emplazado al PNV a que "deje de hacer este teatro político, entre comillas", y diga a la sociedad vasca que "nuestra libertad es imposible y que Madrid va a mandar para siempre en nuestras vidas". "Nosotros no estamos en eso y, además, creemos que este país tiene una oportunidad increíble para dar un paso en el camino de la soberanía", ha añadido.

Asimismo, ha insistido en que el texto del preámbulo del nuevo Estatuto acordado por PNV y EH Bildu y aprobado en el Parlamento vasco tiene "toda la legitimidad", aunque ha afirmado que a la coalición abertzale también le gustaría que "otros se sumaran" a dicho acuerdo. "¿A quién no le gustaría?", se ha preguntado.

"Cuando el lehendakari dice que hay que ampliar el acuerdo, nosotros lo compartimos. Claro que queremos abrir el acuerdo, pero, ¿a qué precio?, ¿para ampliarlo hay que retirar el derecho a decidir?. Nosotros no estamos de acuerdo, y tendrá que elegir, porque, si se quita, nosotros no estaremos. Y no nos vamos a crispar ni a enfadar, simplemente no vamos a estar, porque la coherencia y los principios aún tienen valor en nuestra actividad política", ha destacado.

Además, ha afirmado que, si el PNV renunciara al derecho a decidir para que ampliar el acuerdo sobre el nuevo estatus, "lo tendría difícil pare emprender un viaje así", entre otras cosas, "porque hace unos meses hubo en este país una gran cadena humana en su defensa, porque sabe sus bases sociales están a favor del derecho a decidir, y porque en este país existe una gran mayoría que lo apoya".

PRESUPUESTOS

Por otro lado, Arnaldo Otegi ha reconocido que es "muy difícil" que EH Bildu apoye el proyecto de presupuestos que presente el Gobierno Vasco, y ha recordado que fue "el lehendakari el que decidió hacer un Gobierno en minoría (con el PSE-EE)", que hasta ahora se había apoyado en el PP para sacar adelante sus cuentas.

"Ahora el PP está enfadado porque, entre otras cosas, el PNV echó a Rajoy. Entonces se acuerda de que nosotros estamos ahí, y nosotros estamos dispuestos a hablar de presupuestos, pero el acuerdo es muy difícil", ha reiterado.

En esta línea, ha destacado que "no se puede realizar un ejercicio presupuestario", sin tener en cuenta "numerosas circunstancias que han ocurrido durante el último año", como "el tremendo movimiento feminista que hemos visto en la calle dando un mensaje sobre la brecha salarial, o a los pensionistas llenando las calles con sus reivindicaciones".

"¿Se pueden hacer unos presupuestos sin tener todo eso en cuenta?, ¿sin tener en cuenta que en este país hay muchos sectores sociales que lo están pasado mal?. De todo eso es de lo que tenemos que hablar. A nosotros no nos interesa hablar de que necesitan un voto y vamos a hacer esos trueques que se hacían en los mercadillos persas", ha afirmado.