El PNV afirma que Euskadi "aguarda su oportunidad de ser reconocida" en la UE

En rueda de prensa en Bilbao, Itxaso Atutxa, acompañada del responsable de Organización del EBB, Joseba Aurrekoetxea, ha presentado este jueves el manifiesto de la formación jeltzala para este próximo Aberri Eguna, que se conmemora este año bajo el lema "Nuestro futuro, nuestra patria". Según ha afirmado, Euskadi "es y será la patria de los vascos, y queremos, por lo tanto, que el pueblo vasco, articulado bajo el proyecto político de Euskadi sea contemplado como una nación más del mapa de las naciones europeas".

Atutxa ha señalado que "sigue plenamente vigente en nuestro ideario y praxis política el principio democrático que dio vida al PNV, y que no es otro que la libertad nacional y social de Euskadi". Asimismo, ha dicho que la Unión Europea "sigue siendo para los nacionalistas el destino de nuestra patria, Euskadi, que aguarda su oportunidad para ser reconocida" y "para participar, en pie de igualdad, en un proyecto político común que nos permita desarrollar todas nuestras capacidades como sociedad avanzada, justa, equilibrada y democrática".

La Europa Unida, ha subrayado, "se diseñó con la voluntad de los pueblos, una voluntad que sigue estando maniatada por los intereses y el poder de los estados". A su entender, es necesario "que el protagonismo decisorio se transfiera a los pueblos y a las naciones que integran la diversidad europea".

En ese sentido, en el documento se añade que "se debe volver a vincular lo supraestatal con la inmediatez social, lo grande con lo pequeño, y Europa debe ser un universo sin fronteras con unas bases enraizadas en lo local, en lo próximo, en las comunidades nacionales reconocidas".

"Vemos sombras y luces en nuestros ámbitos más próximos", ha reconocido, para señalar que "en Iparralde, la recién estrenada mancomunidad territorial que abarca, por primera vez, a los tres territorios vascos, posibilita la asunción de iniciativas de autogobierno en materias propias de euskera, cultura y cooperación transfronteriza" y "mantiene abierta una ventana de esperanza para la causa nacional vasca". Asimismo, ha afirmado que "la consolidación del Gobierno del cambio en Navarra, también es un motivo para la esperanza".

Atutxa ha reiterado que en Euskadi "perseguimos la aprobación, por consenso, de un nuevo estatus que permita a una nueva generación de vascos proyectar sus expectativas de vida e ilusiones en un horizonte de concordia y de estabilidad". Un estatus, ha añadido, que "pueda responde a los grandes problemas del país y para la mejora del bienestar económico, social, sanitario, educativo y cultural de todos los vascos".

En el documento, se recoge que "tal vez no sea el actual el mejor contexto para abordar en el Parlamento vasco la aprobación, por consenso, de un nuevo estatutos que actualice el autogobierno de Euskadi", pero, aún así, desde el PNV considerar necesario "trabajar denodadamente para construir una relación de respeto jurídico-político que ampare la proyección de una nueva Euskadi en paz y progreso".

"¿Para qué un nuevo estatus? Lo hemos dicho en multitud de ocasiones: solo entendemos el autogobierno como un sistema de gestionar el bienestar de los vascos. Se trata de concretar cómo queremos construir nuestra patria y cuál será su futuro", subraya el documento,

La dirigente jeltzale ha dicho ver "con preocupación la situación política en el Estado español", y ha advertido que "los recortes por la crisis económica, la falta de diálogo, el no reconocimiento de las singularidades nacionales que cohabitan en el Estado nos sitúan ante un riesgo de quiebra de un modelo de convivencia política en la que el supuesto principio de legalidad se impone y condiciona el principio democrático".

En ese sentido, ha manifestado que "la aplicación del artículo 155 en Catalunya y la encarcelación de dirigentes democráticamente elegidos nos ha situado en un horizonte de inusitada gravedad". Tras reclamar la puesta en libertad de los dirigentes catalanes encarcelados, Atutxa ha advertido que "la situación en Cataluña no va a encontrar más vías de arreglo y solución a través de sentencias judiciales ni de encarcelamientos, sino con dialogo, política, negociación, y, en última instancia, respetando la voluntad de la ciudadanía catalana expresada libre y democráticamente".

En el texto elaborado para el Aberri Eguna se señala, en ese sentido, que "no hay texto legal que ampare el cese de un Gobierno legítimamente constituido por una mayoría parlamentaria". "No hay amparo constitucional que permita el veto o la intervención previa de un Parlamento, ni que sostenga la excepcionalidad de una convocatoria electoral para la que no existe precepto reglamentario más allá de lo establecido en una normativa autonómica o en el Estatuto regulador de las instituciones privativas de una nacionalidad", añade el documento.

Además, en el documento se califica de "nefasta la actual judicialización de la política en el Estado español", que es "el mayor indicador del fracaso del diálogo políticos". Por ello, desde el PNV demandan que las instituciones catalanas "dejen de estar tuteladas por la judicatura española".

Por otro lado, ha afirmado que en el PNV son "conscientes de que el panorama en el Estado español puede empeorar si la inestabilidad parlamentaria prospera y lleva emparejado un anticipo electoral".

Así, ha alertado de que "la actual marea de españolidad, la contienda en la imagen por presentarse como la fuerza que con mayor dureza representa su patriotismo constitucional y la falta de alternativas reales que profundicen en alternativas de diálogo y respeto a los diferentes pueden hacer que nos encontremos con mayorías absolutas de una nueva derecha que nos retrotraigan a los años negros del 'aznarato' y nos conduzcan a la armonización del Estado y a la laminación de la singularidad de nuestro autogobierno".

En esa coyuntura, ha dicho, "los vascos debemos proteger lo ya construido, para, si fuera necesario, poder guarecernos bajo su techo y, llegado el momento, avanzar nuevamente conquistando nuevas cotas de progreso y decisión". "Eso no significa renuncia alguna, al contrario. En la actual coyuntura, resistir puede significar ganar", argumentan el PNV en su texto, para abogar por un acuerdo "entre vascos capaz de blindar nuevos pasos adelante, un acuerdo para fortalecer Euskadi".

"Los vascos hemos tenido el coraje de superar todos los avatares que se han presentado en nuestro camino manteniendo nuestra identidad, nuestra cultura y nuestro acervo. Hemos sido, somos y seremos protagonistas de una historia que sigue adelante y que tiene como objetivo la construcción de Euskadi, la patria de los vascos", ha destacado, para añadir que "es nuestro futuro, es nuestra patria, y a ella nos debemos".

Por último, en el documento, se destaca que, en el Estado español, "y gracias a la capacidad de influencia del PNV, se consiguieron en el pasado curso avances importantes en el autogobierno", entre los que recuerda la renovación del Concierto Económico y el Convenio navarro, y la liquidación de los cupos, que fueron "algunos de los elementos positivos en un horizonte de nubarrones y riesgos"