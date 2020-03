PNV se alegra de que el Gobierno Sánchez rectifique su decreto hacia posturas "más razonables"

El PNV se congratula de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya "rectificado" su decisión de paralizar toda la actividad no esencial y haya adoptado posiciones "más razonables", aunque considera que no son "las óptimas".

A su juicio, las matizaciones del Ejecutivo español demuestran que el decreto "estaba hecho con poco rigor y con prisas", y al final ha tenido que "hacer caso a quienes, desde la lealtad, pero con contundencia, les hemos venido diciendo que era un despropósito".

Fuentes de la formación jeltzale se han referido, de esta forma, a las aclaraciones realizadas por la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que ha afirmado que no ve por qué no se puede llegar a un acuerdo que permita mantener la actividad económica para que no se pierda capacidad productiva ni contratos y evitar mayores daños.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Calviño ha indicado que la industria electrointensiva no se puede parar y que hay que asegurarse de que se puede mantener un nivel de actividad reducido y con menor movilidad de los trabajadores. Además, ha apuntado que podrán mantener su actividad aquellas empresas que exporten y que corran riesgo de perder mercado.

Una vez escuchadas las "aclaraciones y rectificaciones" de la ministra, el PNV ha señalado que, "para este viaje no hacían falta las alforjas del decreto 10/20". "Llevábamos días diciendo que, asegurando la salud de los trabajadores, debíamos ser capaces de mantener el ritmo de actividad que nos permitiese no cerrar las fábricas y las empresas, que es, a la postre, lo que ha acabado diciendo hoy el Gobierno español porque del 'cierre total', hemos pasado a un 'que se adecue cada uno'", ha apuntado.

Para la formación jeltzale, la "rectificación" y las matizaciones de Calviño "demuestran que el decreto estaba hecho con poco rigor y con prisas". "El Gobierno español ha rectificado su postura hacia posiciones más razonables, que no las óptimas, tras haber creado un pequeño caos que, no vamos a negarlo, todavía no está aclarado del todo y que seguramente solo se va a subsanar gracias al trabajo de las comunidades autónomas con las empresas de su territorio", ha aseverado.

IMPROVISACIÓN

Por ello, ha reprochado "la falta de rigor y la improvisación" del Gobierno de Pedro Sánchez, "que, al final, ha tenido que hacer caso a quienes, desde la lealtad, pero con contundencia, les hemos venido diciendo que el decreto era un despropósito".

"Las aclaraciones sobre su aplicación mitigan sus efectos perniciosos y lo acercan a posiciones más razonables: máxima garantía de salud con la mayor actividad económica posible. Lamentamos, asimismo, la dosis de confianza perdida por el camino", ha concluido.