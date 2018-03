PNV insta al PP a buscar apoyos para el Presupuesto en el PSOE que, "como ellos", apoyó la aplicación del 155

La presidenta del Bizkai Buru Batzar (BBB) del PNV, Itxaso Atutxa, ha instado al PP a "buscar en otros caladeros" los apoyos necesarios para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y le ha sugerido que "mire" al PSOE que "como ellos, apoyó también la aplicación del 155".

Además, ha asegurado que no ve ni "acierto ni virtualidad" en la "amenaza" de un posible recurso del Ejecutivo central a las Cuentas Vascas por la inclusión del 1,5% de subida a los funcionarios, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy "lo que necesita ahora son votos en el Congreso en Madrid para sacar adelante los PGE".

Durante una rueda de prensa en Bilbao, para presentar el documento de la formación jeltzala para este próximo Aberri Eguna, Atutxa ha afirmado que el anuncio de recurso a los Presupuestos vascos y el mantenimiento del artículo 155 en Cataluña son "dos ámbitos" diferentes, porque uno pertenece a la relación entre Gobiernos y el otro a la de los partidos políticos en Madrid. No obstante, ha advertido que el eventual recurso a las Cuentas vascas" no mejora la relación entre el PNV y el Gobierno de España".

La presidenta del PNV de Bizkaia ha añadido que, no obstante, sabrá el Gobierno central si "ha querido utilizar" este hecho "como una amenaza o no". "Son dos ámbitos diferentes de relación y hay que tener en cuenta que el Gobierno vasco tiene la competencia exclusiva en la organización de su propia Administración", ha añadido, a la vez que se ha referido al artículo décimo del Estatuto de Autonomía, que así lo recoge.

Por ello, ha advertido de que "es competencia exclusiva" del Gobierno Vasco aumentar el sueldo de sus funcionarios. "Si el Gobierno español ha querido amenazar al PNV a través de una medida de este tipo, no le veo ni la virtualidad ni el acierto, porque lo que necesita ahora son votos en el Congreso en Madrid para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado que han aprobado junto con Ciudadanos".

"Tendrá que mirar a aquellos que le puedan dar la mayoría en el Congreso, entre otros aquellos que, como ellos, apoyaron también la aplicación del 155, como puede ser el PSOE, al que le sobran votos para hacerlo", ha apuntado. DESCARTADOS

Itxaso Atutxa no ha cerrado totalmente la posibilidad de que su partido pueda apoyar las Cuentas puesto que, según ha apuntado, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado "acaba de pasar" por el Consejo de Ministros, por lo que "queda tramitación parlamentaria que hacer, tendrán que poner mucho esfuerzo".

Sin embargo, ha advertido de que la formación jeltzale no percibe que la situación que le lleva a negar su respaldo a los populares "esté cambiando en absoluto", por lo que ha añadido que "tendrán que ser ellos quienes busquen, para la estabilidad de España, sus votos en otros caladeros".

La dirigente jeltzale ha reconocido que el hecho de que haya elecciones generales es una posibilidad que "no gusta a nadie" o "por lo menos, no al PNV". "Pero no serán solo nuestros cinco votos en el Congreso los que tengan que garantizar esa estabilidad institucional y política en el Estado. Serán los partidos estatales españoles quienes tengan que ponerse de acuerdo para poder conseguirla", ha apuntado.

Según Atutxa, "ya lo han hecho otras veces, en aras a la unidad de España, a la estabilidad política del Estado, etcétera". "Deberían de sentarse y buscar una salida para el momento que está viviendo el Estado español", ha concluido.