PNV rechaza la petición del PP de "detener" el acuerdo de bases sobre autogobierno pactado con EH Bildu*

El PNV ha rechazado este jueves en el pleno del Parlamento Vasco la petición del PP de "detener" el acuerdo de bases sobre autogobierno acordado entre el partido 'jeltzale' y EH Bildu, que los 'populares' habían puesto como condición para participar en la negociación prespuestaria.

El pleno del Parlamento Vasco, con los votos de todos los partidos excepto el PP, ha rechazado la proposición no de ley de los 'populares' que ha sido defendida por el presidente del PP vasco, Alonso Alonso, quien ha destacado que se trataba de una "oportunidad política" para el lehendakari, Iñigo Urkullu, ya que el acuerdo con EH Bildu "impide" al PP "dar sustento a un gobierno que defiende esas ideas".

En el debate, Alonso ha recordado las palabras del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, en las que este pasado miércoles afirmaba que "la invocación al derecho a decidir como fuente extraconstitucional primaria, y limitante del principio de legalidad, resulta incompatible con el elemento constitutivo del Poder Judicial" y calificó de "exiguo" el acuerdo entre PNV y EH Bildu en el marco de la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco.

El presidente del PP vasco ha criticado el acuerdo alcanzado entre PNV y EH Bildu afirmando que "no va a tener ningún recorrido" "porque violenta los límites constitucionales, desborda la legalidad" y ha acusado al PSE de no ejercer como "garantía" dentro del Gobierno Vasco porque "su socio de gobierno se ha ido con EH Bildu". "No están ejerciendo el papel al que se había comprometido de garantía de que si estaban en el gobierno el PNV no se iba a echar al monte. Han trepado al monte", ha insistido.

Asimismo, ha recordado al portavoz del PNV Joseba Egibar que "el poder tiene límites" y estos son marcados por "la ley" de forma que "la voluntad no puede desarrollarse fuera del cauce de la ley". "No importa que usted tenga mayoría. Usted tendrá mayoría para hacer lo que la ley le permite hacer y su libertad se tiene que circunscribir al ámbito de la ley", ha insistido.

Egibar, por su parte, ha defendido que las palabras de Ibarra "son serias" y le ha recordado la mayoría que suman en la Cámara vasca PNV y EH Bildu para rechazar que se trate de una mayoría "exigua". "38 más 18 son 46. ¿Este acuerdo no vale porque es exigua mayoría según el señor Ibarra?", ha preguntado antes de contraponer la hipotética mayoría que formarían Elkarrekin Podemos, PSE y PP con 48 parlamentarios para cuestionarse si esa otra mayoría con dos parlamentarios más no se "satanizaría".

Por ello, ha abogado por poner los pies en la tierra y espera que con las aportaciones de los expertos se puedan ampliar las bases del acuerdo pero ha advertido de que los "prejuicios" es necesario "dejarlos a un lado" porque si no "no tendrá recorrido".

"LEGISLAR EN LIBERTAD"

La parlamentaria de EH Bildu Maddalen Iriarte, por su parte, también ha criticado las palabras de Ibarra de quien ha dicho que tendría que tener "más clara su función institucional" porque "él no es quién para decir qué puede o no aprobar" el Parlamento Vasco, que es al que "le corresponde legislar en libertad y según la voluntad mayoritaria de la sociedad" mientras que al Poder Judicial y al presidente del TSJPV le corresponde aplicar las leyes que aprueba este parlamento, le gusten más o menos".

Iriarte cree que "el problema en el Estado español, uno más, es que el Poder Judicial también quiere dirigir la política y erigirse en la salvaguarda de las esencias patrias, de la unidad de España y todas esas cosas". "Otro problema, y muy grave además, es que cuando el presidente del TSJPV le dice a este Parlamento que ni se le ocurra aprobar el derecho a decidir, lo hace rodeado de militares y guardias civiles. Y todas sabemos qué significa eso", ha indicado.

El portavoz parlamentario de Elkarrekin Podemos, Lander Martinez, ha reconocido que hay una mayoría "legítima" de EH Bildu y el PNV para llevar adelante el acuerdo, algo que está establecido en el Estatuto de Gernika pero creen que aunque esta mayoría sea "legítima, sería malo para nuestro país que no fuera más amplia y plural".

Martinez ha considerado "legítimo" que el PNV quiera "lanzarse a un frente nacionalista" porque tienen "mayoría suficiente" pero ha insistido en que "esta mayoría a dos en una sociedad como la vasca no es suficiente". "Las vías catalanas son un camino seguro hacia la fractura social", ha advertido.

Finalmente, la parlamentaria del PSE Susana Corcuera ha rechazado que este debate se trate de "mayorías" sino que lo que "hay que hacer es ser más integrador" y "no a costa de cualquier consenso por ser mayoritario".

Corcuera ha lamentado que con los planteamientos actuales, el Parlamento no es "capaz" de hacer que las generaciones futuras puedan encontrarse con un pacto de convivencia mejor que el actual". "Esto no ese está dando porque una parte pactada en las bases entre EH Bildu y PNV nos está excluyendo a una parte de la sociedad que formamos la pluralidad", ha defendido.